烏克蘭不滿無全面禁運 歐盟減買90%俄石油

歐盟領袖周一同意年底前逐步削減90%進口俄羅斯石油，以迫使俄國停止在烏克蘭的軍事行動。為換取匈牙利的支持，歐盟未有全面禁運俄石油，烏克蘭總統辦公室回應稱「太慢、太遲，也絕對不足夠」。

歐盟的俄石油輸入有三分二從海路運送，其餘經匈牙利的Druzhba油管，歐盟的局部禁運主要針對海運，另外德國和波蘭也將禁止從油管進口俄石油。而協議保留的10%俄石油會經油管供給內陸地區匈牙利、斯洛伐克和捷克。歐盟外交及安全政策高級代表博雷利稱，歐盟是俄羅斯石油重要客戶，減少九成石油輸入可迫使俄政府降價求售以另覓客戶。匈牙利親政府報章稱，該國獲豁免可繼續獲便宜的俄石油，免推高物價及保障匈牙利家庭。德國《圖片報》稱，各國領袖在會上激烈爭論，所有成員都願意為烏克蘭犧牲，但擔心與獲豁免的國家相比會失去競爭力。另有德國報章稱，今次「減辣」協議是為了避免匈牙利阻撓。