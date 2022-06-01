烏克蘭不滿無全面禁運 歐盟減買90%俄石油

歐盟領袖周一同意年底前逐步削減90%進口俄羅斯石油，以迫使俄國停止在烏克蘭的軍事行動。為換取匈牙利的支持，歐盟未有全面禁運俄石油，烏克蘭總統辦公室回應稱「太慢、太遲，也絕對不足夠」。
歐盟的俄石油輸入有三分二從海路運送，其餘經匈牙利的Druzhba油管，歐盟的局部禁運主要針對海運，另外德國和波蘭也將禁止從油管進口俄石油。而協議保留的10%俄石油會經油管供給內陸地區匈牙利、斯洛伐克和捷克。歐盟外交及安全政策高級代表博雷利稱，歐盟是俄羅斯石油重要客戶，減少九成石油輸入可迫使俄政府降價求售以另覓客戶。匈牙利親政府報章稱，該國獲豁免可繼續獲便宜的俄石油，免推高物價及保障匈牙利家庭。德國《圖片報》稱，各國領袖在會上激烈爭論，所有成員都願意為烏克蘭犧牲，但擔心與獲豁免的國家相比會失去競爭力。另有德國報章稱，今次「減辣」協議是為了避免匈牙利阻撓。
油價創兩個月高位 荷蘭遭「斷氣」
俄羅斯石油目前佔歐洲石油供應27%，天然氣則佔40%，歐盟須尋找俄石油的替代供應，推高油價至兩個月高位，布蘭特油價周二曾漲至每桶逾123美元。另外，俄天然氣供應商Gazprom昨稱，已停止輸氣給荷蘭天然氣公司GasTerra，因對方拒絕以俄貨幣盧布交易。保加利亞、波蘭和芬蘭已因同樣理由遭「斷氣」。分析指減少對俄能源依賴令民眾生活費大增，或減低部分歐洲國家進一步制裁俄羅斯的意欲，因制裁也影響他們本身經濟。法國昨公布數據顯示其通脹創新高，德國5月通脹亦是近50年最高。