烏克蘭公開交戰片段 擊殺21北韓士兵40傷(有片)｜俄烏戰爭

烏克蘭公開與北韓士兵交戰片段，稱其特種部隊擊殺了21名北韓士兵，另有40人受傷。

烏軍周三(22日)稱，雙方在俄羅斯西部庫爾斯克地區爆發8小時激戰。片段可見相信是朝軍的一群士兵步過空曠的田野和叢林，與烏軍近距離駁火。烏軍指出，戰鬥進入第9個小時，特種部隊只剩下三分一彈藥，他們用剩下的彈藥來消滅北韓軍隊。烏克蘭士兵最後利用輕武器、榴彈發射器和狙擊槍抵禦了北韓士兵的攻勢，之後乘坐2輛悍馬車撤退。



報道指，北韓在庫爾斯克部署了約1.2萬名士兵。烏克蘭總統澤連斯基本月初稱，朝軍已有約4,000人傷亡。