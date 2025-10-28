烏克蘭切爾諾貝爾核電廠出現藍色流浪狗　疑接觸化學物質後「變色」（有片）

該組織表示，這些流浪狗最有可能是接觸到了某種化學物質。牠們看起來非常活躍和健康，目前未捕捉到作詳細檢查。當地居民聲稱，這些狗的顏色變化是在一周內發生的，仍未確定「變色」的原因。

綜合外媒10月27日報道，當地組織「Dogs of Chernobyl」在社交平台上發文表示，他們在當地進行流浪狗絕育工作時，遇到三隻變成藍色的狗，目前正試圖捕捉以查明原因。

據了解，這些狗是1986年切爾諾貝爾核事故後被當地人遺棄的寵物的後代。這些流浪狗不能離開切爾諾貝爾禁區，其他動物也不允許進出。

自2017年以來，「Dogs of Chernobyl」負責照顧生活在該禁區內約700隻狗群，每年為牠們提供食物和醫療服務。該組織為非營利組織「Clean Futures Fund）的附屬機構。