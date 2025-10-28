烏克蘭切爾諾貝爾核電廠出現藍色流浪狗　疑接觸化學物質後「變色」（有片）

近日，在烏克蘭北部切爾諾貝爾核事故（Chernobyl nuclear disaster）地點附近，出現幾隻毛髮呈現藍色調的流浪狗，令人感到困惑不已。
綜合外媒10月27日報道，當地組織「Dogs of Chernobyl」在社交平台上發文表示，他們在當地進行流浪狗絕育工作時，遇到三隻變成藍色的狗，目前正試圖捕捉以查明原因。
流浪狗疑一周內變色
該組織表示，這些流浪狗最有可能是接觸到了某種化學物質。牠們看起來非常活躍和健康，目前未捕捉到作詳細檢查。當地居民聲稱，這些狗的顏色變化是在一周內發生的，仍未確定「變色」的原因。
據了解，這些狗是1986年切爾諾貝爾核事故後被當地人遺棄的寵物的後代。這些流浪狗不能離開切爾諾貝爾禁區，其他動物也不允許進出。
自2017年以來，「Dogs of Chernobyl」負責照顧生活在該禁區內約700隻狗群，每年為牠們提供食物和醫療服務。該組織為非營利組織「Clean Futures Fund）的附屬機構。
據2024年一項研究發現，該地區狗已經發生變異，牠們對輻射、重金屬和污染免疫。這些狗在基因上與周邊地區的其他狗截然不同。
切爾諾貝爾核事故發生於1986年4月26日，是歷史上最嚴重的核電事故，也是首宗被國際核事件分級表評為最高第七級事件的特大事故。該事故對蘇聯影響甚大，蘇聯官方的報告表示，約60%受到放射線塵污染的地區皆位於核電廠以北白俄羅斯境內。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章