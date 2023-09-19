烏克蘭向世貿投訴　鄰近歐盟三國拒絕糧食進口

烏克蘭向世界質易組織（WTO），投訴鄰近的歐盟國家斯洛伐克、波蘭及匈牙利，指控三國對烏克蘭的糧食作出禁運，違反國際的義務。不過三國就稱此舉是為保護國內的農民利益。

在俄羅斯去年入侵烏克蘭以後，烏克蘭國內積壓大量的糧食未能出口，因此部份變成低廉的糧食，以陸路出口到鄰國。然而因為烏克蘭的低廉糧食進口，引發多國農民的抗議。因為有關的糧食拖低他們的糧食價格，因此多國出現農民的示威。歐盟27個成員在今年初達成協議，同意包括匈牙利、波蘭、斯洛伐克、保加利亞及羅馬尼亞實施進口的限制至9月15日。不過在有關限制期限之後，歐盟決定不延續有關的限制，然而匈牙利、波蘭及斯洛伐克決定無視歐盟的行動，繼續實行進口限制。