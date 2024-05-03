烏克蘭外交部首位AI發言人　獲讚表情生動說話流暢(有片)

烏克蘭外交部介紹一名新發言人名為維多利亞(Victoria)，不只外貌出眾說起話來流暢自然，其實它是位透過AI技術生成的數碼發言人，容貌與聲音是參照一位烏克蘭歌手，目前她將負責外交部宣讀官方聲明。烏克蘭政府表示，借助AI發言人能替交戰下的烏克蘭，節省外交人力及資源。

烏克蘭外交部表示，今次是國家有史以來首次以數碼發言人來宣讀聲明，強調聲明內容則是由人類撰寫。網上影片顯示，數碼發言人維多利亞以深色套裝及束髮示人，它表示：「你們好我的名字是Victoria Shi……是一個數碼人。」它指：「我將向記者提供有關領事保護海外烏克蘭公民權益、應對事件或緊急情況等工作的新聞。」維多利亞說話的同時，一邊做出手勢及一邊轉動頭部。