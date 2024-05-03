烏克蘭外交部首位AI發言人　獲讚表情生動說話流暢(有片)

烏克蘭外交部介紹一名新發言人名為維多利亞(Victoria)，不只外貌出眾說起話來流暢自然，其實它是位透過AI技術生成的數碼發言人，容貌與聲音是參照一位烏克蘭歌手，目前她將負責外交部宣讀官方聲明。烏克蘭政府表示，借助AI發言人能替交戰下的烏克蘭，節省外交人力及資源。
烏克蘭外交部表示，今次是國家有史以來首次以數碼發言人來宣讀聲明，強調聲明內容則是由人類撰寫。網上影片顯示，數碼發言人維多利亞以深色套裝及束髮示人，它表示：「你們好我的名字是Victoria Shi……是一個數碼人。」它指：「我將向記者提供有關領事保護海外烏克蘭公民權益、應對事件或緊急情況等工作的新聞。」維多利亞說話的同時，一邊做出手勢及一邊轉動頭部。
烏克蘭：AI發言人有助節省時間及資源
烏克蘭官方提到，AI發言人的名字，是結合勝利(victory)，以及烏克蘭語中的人工智慧(shtuchniy intelekt)。真人參考是名為烏克蘭歌手Rosalie Nombre ，並已獲得同意。比起過去AI主播。傳媒指，維多利亞少了機械音，表情較流暢生動。打造「維多利亞」的是一個名為「遊戲規則改變者」(The Game Changers)的團隊，過去也曾製作與烏戰相關的虛擬實境內容，官方表示，借助AI發言人，將協助外交人員節省時間及資源，對持續抵抗俄羅斯炮火的烏克蘭來說至關重要。
👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2024
For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku