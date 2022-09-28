烏克蘭女難民拆散家庭 被新歡趕出門更被捕

一名烏克蘭女難民獲一個英國家庭收留，僅10天便與男戶主撻著，對方拋棄同居10年女伴和兩名女兒，兩人搬離寓所雙棲雙宿，曾成為當地話題人物。勢估不到女難民在4個月後，被搶奪得來的男友趕出門，後者指她酗酒、情緒有問題，又容不下他與前伴侶所生的孩子。最新發展是，那名烏克蘭女難民因騷擾男友被捕。

烏克蘭難民｜女方兩度被捕

22歲的Sofiia Karkadym於5月時因烏克蘭戰爭逃難到英國，獲30歲Tony Garnett一家接待，兩人同居短短4個月便關係破裂。她昨晚到兩人原本租住的單位踢門，又大叫「Tony，我愛你，求你與我一起」，最後被捕。Karkadym向英國《每日郵報》稱，「我不知所措、心碎，對Tony仍有感覺。」她說，在英國沒有親人，無住屋和無錢，也沒有朋友。警方警告她不要接觸前男友，無論打電話、發短訊或見面都不可以，若她違反這些條件，會再被捕和遭檢控。據悉，這是任資訊科技經理的Karkadym第二次被捕，報道指Tony要求警方不要落案起訴前女友。片段可見兩名女警和一名男警帶Karkadym上警車，但她掙扎、不斷高呼，最終願意進入警車被帶走。