烏克蘭女難民拆散家庭 被新歡趕出門更被捕

一名烏克蘭女難民獲一個英國家庭收留，僅10天便與男戶主撻著，對方拋棄同居10年女伴和兩名女兒，兩人搬離寓所雙棲雙宿，曾成為當地話題人物。勢估不到女難民在4個月後，被搶奪得來的男友趕出門，後者指她酗酒、情緒有問題，又容不下他與前伴侶所生的孩子。最新發展是，那名烏克蘭女難民因騷擾男友被捕。
烏克蘭難民｜女方兩度被捕
22歲的Sofiia Karkadym於5月時因烏克蘭戰爭逃難到英國，獲30歲Tony Garnett一家接待，兩人同居短短4個月便關係破裂。她昨晚到兩人原本租住的單位踢門，又大叫「Tony，我愛你，求你與我一起」，最後被捕。Karkadym向英國《每日郵報》稱，「我不知所措、心碎，對Tony仍有感覺。」她說，在英國沒有親人，無住屋和無錢，也沒有朋友。警方警告她不要接觸前男友，無論打電話、發短訊或見面都不可以，若她違反這些條件，會再被捕和遭檢控。據悉，這是任資訊科技經理的Karkadym第二次被捕，報道指Tony要求警方不要落案起訴前女友。片段可見兩名女警和一名男警帶Karkadym上警車，但她掙扎、不斷高呼，最終願意進入警車被帶走。
烏克蘭難民｜刀刺牆壁洩憤
Karkadym受訪時稱，從未有想過傷害男友，對男友前伴侶Lorna和兩人的孩子感抱歉，「但他承諾會照顧我，處理所有事情」。她指男友透過短訊與她分手，又趕她出街，完全不理會她是否有地方可住和安全，「與之前相比，他完全是兩個人」。她稱，兩個月前Tony曾報案指她用刀刺廚房牆壁，令他害怕。Karkadym承認，將刀插入牆，但男友當時甚至不在屋內，她當時對男友與前伴侶藕斷絲連感憤怒，不關心與她的未來，又經常談及他的孩子。
烏克蘭難民｜男方切除了輸精管不能生孩子惹爭執
對於刀刺事件，Tony卻有另一個版本，指事件發生在上周六晚，那天慶祝其30歲生日，女友卻喝醉又不斷用刀插牆。他已不想再繼續這段關係，遂提出分手，並指女友要求他將其放在兩名女兒之前。另外，他做了輸精管切除手術不能再有孩子，也導致兩人經常吵架。Karkadym的6個月難民簽證差不多到期，Tony希望她安全返回烏克蘭利沃夫與家人一起，利沃夫在西部並未捲入戰亂中。至於Tony同居伴侶Lorna，她向朋友表示無意與對方復合，並早已預料到兩人不會有好結局。