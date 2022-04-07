烏克蘭局勢｜一對15、16歲姊妹遭俄軍強姦 女孩剪短頭髮免遭毒手

Maryna Beschastna一邊哭泣，一邊說婦女遭俄軍強姦。(互聯網)

烏克蘭布查平民遭殺害事件引起公憤，距首都基輔約80公里的伊萬基夫(Ivankiv)也在被俄軍佔領35天後獲「解放」，除了家園被摧毀，戰事對居民造成的心理創傷也難以磨滅。該鎮副鎮長Maryna Beschastna一邊哭泣，一邊說在俄羅斯部隊佔領期間，一條小村莊有一對15歲和16歲姊妹遭俄軍強姦。她又指，俄軍扯著婦女的頭髮將她們拖出地下室侵犯後，女孩們開始剪短頭髮以「減低吸引力」，避免引起俄軍注意成為下一個受害者。

母看著兒子死亡 另一居民Elena Skoropad向英國ITV News稱，她一家逃難期間遇上俄軍炮擊，夫婦兩人和12歲兒子Artem遭炮彈碎片所傷。在往醫院途中的車上，她雙臂抱著受傷的兒子，Artem不斷說：「媽媽、Sasha(繼父名字)，我愛你」，他還說雙腳、背部很痛，抵達醫院時他仍有生命跡象，但最終不治。報道指，醫院住滿了遭槍擊、炮彈和地雷所傷的傷者，逾一個月來醫院物資短缺，醫護人員在無電、無食水下治療傷者，現終於獲得醫藥補給。