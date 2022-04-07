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國際
2022-04-07 19:01:31

烏克蘭局勢｜一對15、16歲姊妹遭俄軍強姦 女孩剪短頭髮免遭毒手

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烏克蘭

Maryna Beschastna一邊哭泣，一邊說婦女遭俄軍強姦。(互聯網)

烏克蘭布查平民遭殺害事件引起公憤，距首都基輔約80公里的伊萬基夫(Ivankiv)也在被俄軍佔領35天後獲「解放」，除了家園被摧毀，戰事對居民造成的心理創傷也難以磨滅。該鎮副鎮長Maryna Beschastna一邊哭泣，一邊說在俄羅斯部隊佔領期間，一條小村莊有一對15歲和16歲姊妹遭俄軍強姦。她又指，俄軍扯著婦女的頭髮將她們拖出地下室侵犯後，女孩們開始剪短頭髮以「減低吸引力」，避免引起俄軍注意成為下一個受害者。

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12歲的Artem遭炮彈碎片所傷，送院後不治。(互聯網)

母看著兒子死亡

另一居民Elena Skoropad向英國ITV News稱，她一家逃難期間遇上俄軍炮擊，夫婦兩人和12歲兒子Artem遭炮彈碎片所傷。在往醫院途中的車上，她雙臂抱著受傷的兒子，Artem不斷說：「媽媽、Sasha(繼父名字)，我愛你」，他還說雙腳、背部很痛，抵達醫院時他仍有生命跡象，但最終不治。報道指，醫院住滿了遭槍擊、炮彈和地雷所傷的傷者，逾一個月來醫院物資短缺，醫護人員在無電、無食水下治療傷者，現終於獲得醫藥補給。

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在博羅江卡，一座住宅大廈遭炸穿一個大洞，如被劏開。(美聯社)

大廈被炮彈「劏開」兩截

在另一小鎮博羅江卡(Borodyanka)，一座住宅大廈遭俄軍炮彈迎面擊中，中間炸穿，如遭「劏開」兩截，警員在廢墟中收集居民的遺體。在附近一間民房，可見遭俄軍破門強闖的痕跡，牆上畫有V字圖案、在前園留下寫有俄文的食物包及空酒餅，而在後園地上躺有一具已發黑的男性遺體，死者雙手被反綁背部、褲子被脫到腳踝處，頭部則被塑膠物料困綁，可見死前曾遭殘酷虐待。

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