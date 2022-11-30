烏克蘭局勢｜不滿普京以寒冬作戰爭武器 北約將加強援烏 歐盟捐發電機供烏國社區

北約秘書長斯托爾騰貝格(Jens Stoltenberg)周二表示，由於俄羅斯總統普京在俄軍受挫後以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約成員國將增加對烏克蘭的援助。 路透社報道，斯托爾騰貝格在羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)舉行的北約外長會議上表示：「我們都從衛星圖片中看到，歐洲一片光亮，但又看到烏克蘭一片黑暗……因此我們正面臨重建一切的艱巨任務……普京總統企圖利用寒冬作為戰爭武器。」他指，今次會議將是為烏克蘭動員更多支持力量的平台。 北約外長將集中討論對烏克蘭增加軍事援助，如防空系統和彈藥，以及提供武器以外的援助，惟外交官早前承認在援烏上有能源和補給問題。

嚴冬下烏克蘭面臨生存考驗 燃料、醫療用品、過冬設備和無人機干擾器等援助物資，部分已運送往烏克蘭。斯托爾騰貝格要求增加這方面的援助，而北約成員國可提供捐助。 斯托爾騰貝格的號召獲得北約30國部分國家外長的響應，芬蘭和瑞典也表達支持。這兩國正等候土耳其和匈牙利同意其加入北約。 捷克外長卡切爾(Rastislav Kacer)說：「未來數月將是對我們(北約)全體的一大考驗，對烏克蘭是生存的考驗，對我們是道德考驗。只要有必要，我們就必須持續協助烏克蘭。」