烏克蘭局勢｜不滿普京以寒冬作戰爭武器 北約將加強援烏 歐盟捐發電機供烏國社區

北約秘書長斯托爾騰貝格(Jens Stoltenberg)周二表示，由於俄羅斯總統普京在俄軍受挫後以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約成員國將增加對烏克蘭的援助。
路透社報道，斯托爾騰貝格在羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)舉行的北約外長會議上表示：「我們都從衛星圖片中看到，歐洲一片光亮，但又看到烏克蘭一片黑暗……因此我們正面臨重建一切的艱巨任務……普京總統企圖利用寒冬作為戰爭武器。」他指，今次會議將是為烏克蘭動員更多支持力量的平台。
北約外長將集中討論對烏克蘭增加軍事援助，如防空系統和彈藥，以及提供武器以外的援助，惟外交官早前承認在援烏上有能源和補給問題。
嚴冬下烏克蘭面臨生存考驗
燃料、醫療用品、過冬設備和無人機干擾器等援助物資，部分已運送往烏克蘭。斯托爾騰貝格要求增加這方面的援助，而北約成員國可提供捐助。
斯托爾騰貝格的號召獲得北約30國部分國家外長的響應，芬蘭和瑞典也表達支持。這兩國正等候土耳其和匈牙利同意其加入北約。
捷克外長卡切爾(Rastislav Kacer)說：「未來數月將是對我們(北約)全體的一大考驗，對烏克蘭是生存的考驗，對我們是道德考驗。只要有必要，我們就必須持續協助烏克蘭。」
烏克蘭氣溫或降至零下20度
另外，法國表示，正把100台發電機經羅馬尼亞運往烏克蘭，以協助減輕該國的供電壓力。據報，17個歐盟成員已向烏克蘭運送500台發電機，供當地數個社區使用。人道組織指，「鑑於烏克蘭巨大的電力缺口，還需要更多設備」。
斯托爾騰貝格說，北約正提供發電機等，以協助烏克蘭恢復被俄軍破壞的能源基礎設施。
基輔11月底的平均氣溫約為攝氏2度，接下來的一周，可能跌至0度以下，白天的最高氣溫只在0度左右，晚間更低到零下5度，加上寒風，體感溫度像是零下10度。
不幸的是，這只是寒冬的開始。西伯利亞已出現冷空氣團，強烈東北風南下時，將變得相當寒冷，可能降至零下20度。