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國際
2022-04-13 21:37:52

烏克蘭局勢｜不知主人遭姦殺 烏國9歲忠犬留守家門等主人回來(有片)

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很多時候，狗比人類善良得多……烏克蘭內政部顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)Twitter訴說俄羅斯侵略烏克蘭造成的其中一個悲劇。

他在貼文中分享Telegram流傳一隻狗狗在馬卡里夫(Makariv)一幢住宅門前等候主人的影片，稱女主人泰蒂雅娜(Tetiana)據報在俄羅斯入侵初期被俄軍殺害。影片中，住宅前院一片凌亂，地墊上隱約可見血漬，狗狗則對接近牠的人十分友善。

有居民指，泰蒂雅娜被俄軍強姦後遭斬殺，格拉先科則指，「沒人知道這位女性遭人虐待了多久，沒人可以幫助她，因為居民都被俄軍關在地牢裡。那些可以留在家的，就連走近窗口也不能，因為這樣會被射擊。之後，有人說，泰蒂雅娜被一名俄軍殺死，並埋屍在她家裡的庭院。有報道指，泰蒂雅娜的丈夫早前感染新冠病毒死亡，之後她與Reeny相依為命。俄軍入侵後，泰蒂雅娜決定離家避難，但正當等待友人到來時，就被俄軍闖入住家殺害。

Reeny留守家門前，不願離開。(互聯網)

Reeny留守家門前，不願離開。(互聯網)

狗狗終獲收養 

9歲的狗女Reeny最近被發現留守家門，等候主人回來。格拉先科說，「Reeny不知道發生甚麽事，仍在等候主人，在俄軍佔領的一個月裡，沒人照顧牠」，對泰蒂雅娜來說，Reeny就像自己的孩子。

格拉先科續說，有人試著帶走Reeny，但牠不願離開，牠很虛弱，仍不願離開家門，不久牠開始抽搐，鄰居便給牠食物。格拉先科近日再發文更新，指他一名友人去探望Reeny，也找到了泰蒂雅娜一名親戚，願意收養牠，畢竟Reeny留在家門有一定危險，因為隔鄰的車房被俄軍埋了地雷。

Reeny十分友善，愛親近人。(互聯網)

Reeny十分友善，愛親近人。(互聯網)

遭俄軍殺害的泰蒂雅娜。(互聯網)

遭俄軍殺害的泰蒂雅娜。(互聯網)

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