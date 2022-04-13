烏克蘭局勢｜不知主人遭姦殺 烏國9歲忠犬留守家門等主人回來(有片)

This is Reeny, 9 years old. Her human Tetiana we wrote about was brutally murdered. Reeny doesn't know and still waits for her. No one took care of Reeny during the month of occupation. Now looking for kind hands who will help her recover.#GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/l3SzIXn6Ff— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 10, 2022
很多時候，狗比人類善良得多……烏克蘭內政部顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)在Twitter訴說俄羅斯侵略烏克蘭造成的其中一個悲劇。
他在貼文中分享Telegram流傳一隻狗狗在馬卡里夫(Makariv)一幢住宅門前等候主人的影片，稱女主人泰蒂雅娜(Tetiana)據報在俄羅斯入侵初期被俄軍殺害。影片中，住宅前院一片凌亂，地墊上隱約可見血漬，狗狗則對接近牠的人十分友善。
有居民指，泰蒂雅娜被俄軍強姦後遭斬殺，格拉先科則指，「沒人知道這位女性遭人虐待了多久，沒人可以幫助她，因為居民都被俄軍關在地牢裡。那些可以留在家的，就連走近窗口也不能，因為這樣會被射擊。之後，有人說，泰蒂雅娜被一名俄軍殺死，並埋屍在她家裡的庭院。有報道指，泰蒂雅娜的丈夫早前感染新冠病毒死亡，之後她與Reeny相依為命。俄軍入侵後，泰蒂雅娜決定離家避難，但正當等待友人到來時，就被俄軍闖入住家殺害。
狗狗終獲收養
9歲的狗女Reeny最近被發現留守家門，等候主人回來。格拉先科說，「Reeny不知道發生甚麽事，仍在等候主人，在俄軍佔領的一個月裡，沒人照顧牠」，對泰蒂雅娜來說，Reeny就像自己的孩子。
格拉先科續說，有人試著帶走Reeny，但牠不願離開，牠很虛弱，仍不願離開家門，不久牠開始抽搐，鄰居便給牠食物。格拉先科近日再發文更新，指他一名友人去探望Reeny，也找到了泰蒂雅娜一名親戚，願意收養牠，畢竟Reeny留在家門有一定危險，因為隔鄰的車房被俄軍埋了地雷。
Do you remember Reeny? Thank you all for your kind comments! Today my friend Olena visited her. Relatives of the deceased Tetiana were found and are ready to take Reeny in. It’s dangerous for her to stay in her yard - the garage next door is still mined.#StandUpForUkraine pic.twitter.com/JyLzAvpdGc— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 11, 2022