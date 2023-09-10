烏克蘭局勢｜中國名人組團訪俄佔區有歌唱家獻藝　烏斥道德淪喪：望中方解釋

記者陳怡伶／綜合報道
俄羅斯2022年3月空襲烏克蘭東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）劇院，導致600名平民喪命。近日內地記者、博主等公眾人物組成的代表團參訪當地，歌劇演員王芳竟在劇院高歌蘇聯軍旅名曲《喀秋莎》（Katyusha），烏克蘭外交部譴責她的行為是「道德淪喪」。
烏方：俄軍在此殺害逾600人
烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）7日在社交平台X發布一段影片，影片中內地歌劇演員王芳，站在馬里烏波爾劇院廢墟，高歌《喀秋莎》。吉拉成柯稱，俄羅斯扶植的頓涅茨克共和國領導人普希林（Denis Pushlin）還稱讚她的歌聲「非常感人」。《喀秋莎》是蘇聯政權在二戰期間的宣傳歌曲。
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，內地參訪團是非法進入國界。他表示，俄軍在馬里烏波爾大劇院殺害逾600人，王芳竟在此演唱《喀秋莎》，是「道德徹底淪喪的例證」。尼柯蘭科表示，烏克蘭尊重中國的領土完整，希望中方解釋，王芳等內地公民為何逗留在俄佔馬里烏波爾。
夫：劇院是被烏軍和北約軍炸毀
王芳是天津市河西區政協常委、14屆全國政協委員周小平的妻子，周小平在微博發文護航妻子的「無畏行為」，並稱其為 「戰地玫瑰」。周小平更稱，馬里烏波爾劇院是被烏軍和北約軍炸毀。
俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，馬里烏波爾劇院成為防空設施，約有500至1200名平民避難其中。衛星圖像顯示，當時劇院外兩側都以俄文寫著「兒童」一詞，說明其中有孩童。然而，俄軍3月無視提醒對馬里烏波爾劇院進行轟炸。烏克蘭官員當時表示，空襲估計導致至少300多人死亡。但經調查後發現，實際死亡人數近600人。
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