烏克蘭局勢︱中國歐盟使團首開腔　支持烏克蘭回復1991年時領土

中國駐歐盟使團團長傅聰，近日接受包括卡塔爾半島電視台在內的媒體訪問時，首次表達中國支持烏克蘭恢復1991年時的領土，意味支持烏克蘭收回被俄羅斯佔領的所有地區，包括2014年被佔領的克里米亞。

中國對烏克蘭戰爭的態度，一直被西方國家抨擊立場曖昧。半島電視台在周二（27日）發布有關傅聰的訪問時，傅首次明確地表達中國對烏克蘭領土的立場。在被問到是否支持烏克蘭的目標，即取回被俄羅斯佔領的領土時，傅回應說：「我看不到為何不可以。」而之後傅表示：「我們尊重所有國家的領土完整。所以當中國與前蘇聯加盟共和國建交時，這就是我們同意的。不過就如我所說，這有些歷史的問題需要烏克蘭與俄羅斯談判解決，這就是我們的立場。」