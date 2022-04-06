烏克蘭局勢｜中方稱須查清布查平民死亡事件　重申制裁非解決辦法

聯合國安理會周二(5日)召開會議，討論烏克蘭局勢。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)透過視像發言，並於會上展示布查鎮平民遭殺害的片段。中國常駐聯合國代表張軍表示，有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。他重申制裁不是解決問題的有效手段。

張軍表示，針對平民的襲擊不可接受，有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

張軍：對話談判是開啟和平之門唯一出路

張軍指，推動烏克蘭局勢降級，盡早停火止戰，是國際社會的迫切期待，也是中方的強烈願望，對話談判是開啟和平之門的唯一出路。俄羅斯、烏克蘭已經舉行多輪談判，中方歡迎雙方堅持和平談判的大方向，克服困難和分歧，為全面解決危機不斷積累條件。國際社會要為雙方談判營造有利條件和環境，為政治解決開闢空間，不要設置障礙、增添阻力，更不要火上澆油、激化矛盾。要全力防止局部衝突擴大化。

張軍重申，制裁不是解決問題的有效手段，反而會加速危機外溢，帶來新的複雜問題，各國都有權獨立自主決定外交政策，不應被迫選邊站隊，呼籲美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話，直接面對多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全框架。