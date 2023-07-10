烏克蘭局勢︱亞速營領袖交換俘虜後回國　承諾會返回前線作戰

該批在俄烏戰爭初期獲得注視的守軍們，日前跟隨出訪土耳其的澤連斯基，乘坐飛機返回烏克蘭，並到西部城市利沃夫舉行記者會。有關的該批守軍，其實早已從俄羅斯手上移至土耳其，然而外國傳媒報道指，當時俄羅斯與土耳其有協議，是在戰爭未結束之前都不會將有關的士兵送回烏克蘭，因此為何土耳其會在違反有關協議下將該批軍人移交烏克蘭。

去年俄羅斯圍攻烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠時，抵禦俄軍多時的烏克蘭守將，在被俄羅斯俘虜後，上周末（8日）在俄烏交換俘虜時，獲釋回到烏克蘭，並獲得烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的迎接。

澤連斯基感謝埃爾多安協助

在去年2月起，該批守軍就一直在馬里烏波爾與俄軍作戰，直到5月才在烏克蘭政府的呼籲下向俄羅斯投降，當時約有2,000名士兵被俄軍俘虜。在周末的記者會上，部份軍人分享了在土耳其的故事以及期望。

當中一個亞速營的指揮官Denys Prokopenko表示：「今日最重要的事，是烏克蘭軍隊在前線取得戰事的主動權，並且每日都取得進展。」他又透露，重返戰事的前線是他與其他士兵返回烏克蘭的原因之一。

澤連斯基就表示，感謝土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）協助該批士兵回國。而早前他在土耳其亦獲埃爾多安表態支持烏克蘭加入北約，不過美國方面已表示目前烏克蘭不會加入北約。