烏克蘭局勢｜亞速鋼鐵廠昨日遭38次空襲　烏方擬以戰俘換烏兵

烏克蘭南部馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)持續遭受俄軍炮擊，當地傳媒報道，過去24小時當中，俄軍發動38次空襲。估計廠內有逾千名烏軍，其中數百人受傷，部分人傷勢嚴重。烏克蘭表示，正與俄方談判，希望以人道走廊或交換俘虜方式，撤走烏克蘭傷兵。

烏克蘭官媒《烏克蘭國家通訊社》(Ukrinform)報道，在完成大部分平民撤離之後，俄羅斯部隊加大力度攻擊馬里烏波爾(Mariupol)的烏軍最後根據地亞速鋼鐵廠(Azovstal steel factory)，根據防守亞速鋼鐵廠的亞速營訊息，過去24小時當中，俄軍發動38次空襲，還不包括地面火砲、坦克裝甲的攻擊行動。

廠內守軍表示，亞速營指揮官表示，儘管無法完全確認，但相信原先在廠區內的婦孺和長者已全數撤離，只是廠區內還有為數不少的受傷士兵，目前是盡力照護救治，呼籲俄軍停火，以便國際組織進入廠內評估局勢。