烏克蘭局勢｜亞速鋼鐵廠烏軍指俄軍違反停火　聯合國車隊料周五抵達(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續逾10個星期。俄軍繼續持續猛烈炮轟烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)，最新曝光的空拍影片可見到俄軍戰車砲火不斷，鋼鐵廠的廠房籠罩在濃濃黑煙中。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)表示，將會再次從馬里烏波爾，以及被圍困的亞速鋼鐵廠，撤走平民。

俄國於馬里烏波爾為下周一(9日)衞國勝利日做準備，包括清理市面及掛上俄羅斯國旗。俄國軍方日前承諾在5、6、7日的白天暫停對亞速鋼鐵廠的攻擊行動，以讓平民撤離，鋼鐵廠內部的烏克蘭亞速營上尉Sviatoslav Palamar則指控俄軍並未信守停火承諾，不容許平民撤走。烏克蘭的「亞速營」周四(5日)發布一段航拍影片，顯示亞速鋼鐵廠至少3處遭到攻擊，濃煙四起。 烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示，估計還有約200名平民困守亞速鋼鐵廠的地道中，糧食和飲水都極為有限，處境艱難，他說還有婦女和孩童受困其中。 俄羅斯總統普京則說，基輔當局應該下令廠內的殘餘守軍放低武器投降。