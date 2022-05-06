烏克蘭局勢｜亞速鋼鐵廠烏軍指俄軍違反停火　聯合國車隊料周五抵達(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續逾10個星期。俄軍繼續持續猛烈炮轟烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)，最新曝光的空拍影片可見到俄軍戰車砲火不斷，鋼鐵廠的廠房籠罩在濃濃黑煙中。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)表示，將會再次從馬里烏波爾，以及被圍困的亞速鋼鐵廠，撤走平民。
俄國於馬里烏波爾為下周一(9日)衞國勝利日做準備，包括清理市面及掛上俄羅斯國旗。俄國軍方日前承諾在5、6、7日的白天暫停對亞速鋼鐵廠的攻擊行動，以讓平民撤離，鋼鐵廠內部的烏克蘭亞速營上尉Sviatoslav Palamar則指控俄軍並未信守停火承諾，不容許平民撤走。烏克蘭的「亞速營」周四(5日)發布一段航拍影片，顯示亞速鋼鐵廠至少3處遭到攻擊，濃煙四起。
烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示，估計還有約200名平民困守亞速鋼鐵廠的地道中，糧食和飲水都極為有限，處境艱難，他說還有婦女和孩童受困其中。
俄羅斯總統普京則說，基輔當局應該下令廠內的殘餘守軍放低武器投降。
聯合國車隊料周五抵鋼鐵廠
聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國和國際紅十字會過去一星期的兩次行動，已協助近500名平民離開，強調必須讓民眾擺脫好像地獄的情景。有聯合國官員說，一支車隊預料星期五(6日)抵達亞速鋼鐵廠，希望將餘下的平民帶到安全地方。
烏克蘭副總理韋列舒克說，居民應該在當地星期五中午到一個購物中心附近集合，以便撤離到烏方控制的扎波羅結。
馬里烏波爾市長顧問Petro Andrushchenko周四表示，俄軍的無間斷炮轟不止於亞速鋼鐵廠的廠區，無人機發射的炮火攻擊在夜間亦不停歇。