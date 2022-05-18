烏克蘭局勢｜亞速鋼鐵廠959烏軍投降前途未明 俄政客倡處決

留守馬里烏波爾市內亞速鋼鐵廠的烏克蘭士兵周一深起陸續投降，被載到親俄部隊控制的烏東地區。俄國防部今日公布959人已投降，指過去24小時約694名來自烏軍隊和亞速營的士兵投降，再加上周一首日撤走的265人。烏克蘭總統澤連基斯昨晚稱，在最具影響力的國際調停人參與下，撤離了留在廠內的士兵。留在廠內這批士兵必死無疑，惟他們現在於俄方手上，也前途未明。烏克蘭尋求以俄羅斯戰俘交換，惟亞速營士兵被俄方列為納粹分子，烏東分離分子領袖和俄羅斯官員已表示會審訊投降士兵，查明他們有否在烏東頓巴斯地區干犯傷害平民的戰爭罪。有俄羅斯知名政客更強烈反對交換戰俘，甚至提出處決這批他們口中的「納粹分子」。

對普京「特別軍事行動」來說正中下懷 英國廣播公司(BBC)報道，俄烏未有披露有關協議詳情，留守的烏軍揚言戰至最後，但周一深夜接獲命令投降。當中不少士兵是來自亞速營，他們在俄羅斯2014年吞併克里米亞半島後成立，成員否認是新納粹分子。烏政府則指該組織已改革，並與國民衛隊整合。俄羅斯總統普京聲稱其對烏克蘭發動的是「特別軍事行動」，以去除該國納粹化，現在亞速營士兵投降對普京來說是「正中下懷」。部分人相信俄烏達成的投降協議或在國內引起反彈。有人甚至擔心這批投降士兵或被迫遊街示眾。