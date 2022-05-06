烏克蘭局勢｜以色列指普京就希特拉有猶太血統言論道歉

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周日(1日) 指納粹德國領袖希特勒可能有猶太人血統，引起以色列不滿，傳召俄羅斯大使要求釐清。以色列總理貝內特(Naftali Bennett)表示，俄羅斯總統普京已經為拉夫羅夫聲的言論道歉，他已經接受道歉。

貝內特辦公室發表聲明指，「總理接受了普京總統就拉夫羅夫言論的道歉，並感謝他澄清他對猶太人民及大屠殺的記憶。」貝內特在通話中，又要求普京容許在烏克蘭南部馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)內的平民撤離。普京回應指，俄軍將一如既往保障平民安全撤離，基輔當局亦應該下令鋼鐵廠內的殘餘守軍放低武器。

克宮未有提及普京道歉

克里姆林宮發布的二人通話摘要則未有提及普京道歉，只稱雙方討論了大屠殺的歷史記憶。

拉夫羅夫早前在意大利電視台Mediaset周日播出的訪問中，被問到烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)是猶太裔，俄羅斯何以宣稱在烏克蘭的軍事行動是要將烏克蘭「去納粹化」。拉夫羅夫回應說，澤連斯基即使是猶太人，但烏克蘭仍可有納粹元素，「正如希特勒也有猶太人血統」。拉夫羅夫這些言論同時也在俄羅斯外交部的網站上刊登。