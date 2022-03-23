烏克蘭局勢｜佩斯科夫承認未達軍事目標　有記者被迫拍片讚俄軍才獲釋 (持續更新/有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第28日。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周二(22日)承認，俄羅斯尚未實現在烏克蘭的軍事目標，並稱當對俄國構成生存威脅時便會使用核武。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)呼籲俄方，於南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)設立人道走廊讓平民撤離；烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk亦再次呼籲，允許人道救援進入馬里烏波爾。有烏克蘭記者遭俄軍拘捕多日，據指她被迫拍攝稱讚獲俄軍拯救的片段後獲釋；聯合國難民署(UNHCR)估計有350萬烏人逃往鄰國，據信有650萬人在烏國境內流離失所。

馬里烏波爾被俄軍圍困逾2個星期，被斷水斷糧斷電，並持續遭受轟炸。烏克蘭總統澤連斯基周二(22日)晚上在對義大利國會發表視訊演說時，表示，在俄羅斯的猛烈轟炸下，約有10萬人仍在被俄軍圍困多日的馬里烏波爾，他說：「截至今天(22日)，這座城市大約仍有10萬人。處於不人道的條件下。完全封鎖。沒有食物，沒有水，沒有藥物。在不斷的砲擊下，在不斷的轟炸下。那裡甚麼都沒有了，只剩下廢墟。」

馬里烏波爾市議會在澤連斯基發表演說時表示，俄軍向該市投下兩枚大型炸彈，暫時未提供人員傷亡細節。 烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk透過電視演說再次呼籲允許人道救援進入被俄羅斯軍隊圍困猛攻的南部港口城市馬立波。她指出，俄軍正阻止人道救援物資運至被俄軍佔領的另一港口城市赫爾松(Kherson)。

聯合國估計有 350 萬烏人逃往鄰國 聯合國難民署(UNHCR)事務高級專員辦事處表示，自俄羅斯入侵以來，已有1000萬烏克蘭人逃離在烏國的家園。截至本月21日，估計有350萬烏人逃往鄰國，據信有650萬人在飽受戰爭蹂躪的烏國境內流離失所。根據聯合國估算，目前波蘭接收了最多的烏克蘭難民，約有211萬多人，羅馬尼亞接收54萬多人，摩爾多瓦36萬多人，匈牙利31萬人多，斯洛伐克25萬多人，俄羅斯35萬多人，白俄羅斯4308人。

有烏記者據報被俄軍迫拍片後獲釋 烏克蘭網路電視台Hromadske早前報道，該電視台記者Viktoriya Roshchyna於15日在東南部俄軍佔領的伯德揚斯克(Berdyansk)被拘捕，多日沒有消息。Hromadske周二(22日)報道，Viktoriya Roshchyna已被俄軍釋放，她正前往東南部札波羅結。《烏克蘭真理報》(Ukrayinska Pravda)報道，俄軍迫使Viktoriya Roshchyna拍攝稱讚俄軍拯救她的性命後，已將她釋放。根據報導，羅西琪娜正前往烏國東南部札波羅結州。