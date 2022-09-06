烏克蘭局勢｜侵烏半年獲巨大收益 俄出口能源賺1580億歐元落袋

俄羅斯入侵烏克蘭後獲得巨大收益。芬蘭智庫組織周一表示，俄羅斯侵烏後的6個月內，能源出口額高達1,580億歐元(約1.23萬億港元)，其中對歐盟佔一半以上。

俄羅斯入侵烏克蘭後造成石油、天然氣和煤炭價格飆漲，芬蘭研究機構「能源與清潔空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA)呼籲國際社會對俄羅斯實施更有效的制裁。

CREA表示：「化石燃料價格飆升，意味著俄羅斯目前收入遠高於往年水平，即使是俄國今年的出口量減少……自俄國入侵烏克蘭以來，化石燃料出口為該國聯邦預算貢獻了近430億歐元(約3,361億港元)，這些資金助長俄國在烏克蘭的戰爭罪行。」

烏克蘭局勢｜歐盟是俄國 化石燃料最大進口地區

這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後6個月的數字。在此期間，CREA估計歐盟是俄國化石燃料的最大進口地區，達到851億歐元(約6,651億港元)。其次是中國的349億歐元(約2,727億港元)、土耳其的107億歐元(約836億港元)。

雖然歐盟已停購俄羅斯煤炭，但對俄國石油只是逐步禁止，且因高度依賴，歐盟仍未對天然氣進口採取限制措施。

烏克蘭局勢｜歐盟禁俄進口煤炭有效

CREA表示，歐盟對俄羅斯煤炭的進口禁令已產生效果，但呼籲各國對俄羅斯石油出口加強規範和執行，並敦促歐盟和英國運用他們在全球航運中的影響力。CREA強調：「歐盟必須禁止俄羅斯石油透過歐洲擁有的船隻和歐洲港口運往第三國，而英國應不准其保險業接受有關貿易的投保。」