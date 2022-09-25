烏克蘭局勢｜俄亂徵兵官媒都睇唔過眼 強迫入伍士氣低落 傳士兵醉酒倒地(有片多圖)

俄羅斯為加強對烏克蘭攻勢而大規模徵兵，已觸發逃亡潮，邊境官員周六(24日)承認，莫斯科日前頒布軍事動員令後，有大量車潮試圖越境前往格魯吉亞，傳媒報道，俄邊境前往格魯吉亞及哈薩克的車龍長達15公里。另外，官員亂發徵召文件也罕見引起親俄媒體的不滿。
與格魯吉亞接壤地區的俄國地方官員表示，「私人車輛嚴重堵塞道路……約有2,300輛」，等著通過邊境檢查。當局呼籲民眾不要往格魯吉亞方向前行，官員稱，邊境檢查站車輛前進有困難，已部署額外人力支援。
總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，命令一出，引發國內新一波逃亡潮。Google Trends數據顯示，動員令頒布當天的早上，關鍵字「離開俄羅斯」的搜尋次數比平常多出100倍。路透社報道，21日以來，俄羅人逃往蒙古、哈薩克、芬蘭或格魯吉亞，不惜排隊幾小時等候。
除了軍事動員令，普京周六簽署法令，規定軍人若擅離職守、「在未經批准情況下」投降、拒絕作戰或違抗命令，最高可囚10年。
烏克蘭局勢｜亂發徵召文件 俄官媒罕見批評
此外，官員向錯誤對象發出徵召文件，罕見地引來親克里姆林宮官媒的批評。報道指，一些沒有軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，令民憤加劇。
國營新聞頻道「今日俄羅斯」(RT)總編輯Margarita Simonyan周六在Telegram帳號發帖批評，「當局宣布士兵徵召年齡上限是35歲，但徵兵令卻發給了40多歲的人」，這樣做是「在激怒民眾，好像是故意、出於惡意的一樣，好像他們是基輔派來的一樣」。
烏克蘭局勢｜後備役士兵醉酒打架
據報俄軍後備役亂象叢生，士兵醉酒、打鬥或配備不當等。網上片段可見，後備役士兵接受軍事訓練，但步操時似乎手腳不協調。不願服役的人紛紛逃離，有留下的人借酒消愁，有人腳步浮浮、醉倒地上，等候上巴士期間，有人打架。另有士兵稱，獲發生銹的步槍。
獲豁免服役的只有資訊科技人員、銀行家和新聞工作者，俄羅斯軍事博客指，當局正徵召不符合資格的男性上戰場。消息指克宮計劃動員多達120萬人，是官方公布的4倍。
烏克蘭局勢｜澤連斯基斥普京將人民送死
烏克蘭國防部指，俄方在烏國南部扎波羅熱和赫爾松，向已放棄烏克蘭公民身份並取得俄羅斯護照的男性發出徵召令。總統澤連斯基斥普京徵兵，是「讓人民送死」，呼籲俄士兵從內部破壞，阻礙俄軍行動，並向烏方提供包括俄軍基地、彈藥庫等情報，或逃至烏方控制區。