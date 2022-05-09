烏克蘭局勢｜俄二戰勝利日閱兵 普京發表演說 外媒揶揄︰侵烏無新勝仗可講(多圖)

周一是俄羅斯紀念蘇聯擊敗納粹德國77周年的「衛國勝利日」，俄方在莫斯科紅場舉行盛大閱兵儀式。總統普京發表演說，將當年的戰事與目前仍在持續的侵略烏克蘭之戰，相提並論，揚言「跟1945年一樣，勝利將會屬於我們」。他聲稱是北約及烏克蘭準備對烏克蘭東部頓巴斯地區發動一次「懲罰行動」，侵佔克里米亞等俄方土地，揚言俄軍是為守護國土而戰，但普京未有像外界事前預期般有重大宣布。

普京勝利日演說︰我們將再取勝

普京在約11分鐘的演說中，指俄軍正在「從納粹分子手中，解放頓巴斯地區」，並終將取得勝利。他揚言俄方有責任去防止納粹主義復燃。期間普京為在侵烏之戰中陣亡的俄軍，默哀一分鐘，他稱士兵「正在為祖國及未來而戰，沒有人會忘記二戰的教訓，世上不會有劊子手、懲罰者及納粹分子的空間。」

普京無交代侵烏戰會持續多久

路透社分析稱，俄軍侵烏已75日，但戰事中沒有可供普京在演說中炫耀的新勝仗，並指普京在演說中沒有提及的事，反而值得關注。例如普京沒有評估戰況、沒有交代戰事會持續多久；也沒有提到烏軍在馬里烏波爾市最後據點、亞速鋼鐵廠死守多日，俄軍久攻不下。美聯社稱，外界本來亦預期普京，會把侵烏戰事由本來所稱的「特別軍事行動」，正式改口為向烏克蘭宣戰，惟普京亦無這樣做。