烏克蘭局勢｜俄今起暫停向波蘭保加利亞供應天然氣

俄羅斯入侵烏克蘭觸發歐洲國家制裁，俄羅斯總統普京早前，要求對俄羅斯不友好的國家以盧布支付天然氣費用，波蘭及保加利亞拒絕，俄羅斯宣布暫停向波蘭及保加利亞，輸送天然氣，是首批歐洲國家遭俄羅斯停供天然氣。

俄今起暫停向波蘭保加利亞供應天然氣。(資料圖片)

俄羅斯天然氣公司周二通知波蘭及保加利亞，指由周三起暫停供應天然氣。波蘭國營天然氣公司說，接獲俄羅斯天然氣公司通知，周三早上起停止向波蘭供應天然氣。波蘭與俄羅斯的天然氣合約原定今年底屆滿。波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)重申，波蘭會堅持遵從合約，拒絕應俄羅斯要求，以盧布結算，俄羅斯以「截氣」懲罰波蘭。

保加利亞能源部表示，俄羅斯提出的新支付程序違反現有合約條文，當局已採取措施為天然氣供應作出替代安排，暫時不會限制居民使用。