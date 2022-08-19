烏克蘭局勢｜俄假消息拖人氣壽司店落水　美登利壽司報警求助

俄羅斯持續利用假資訊，在網上誣陷烏克蘭。最近俄羅斯就以一張偽冒日本人氣壽司店，「梅丘壽司美登利」的招牌，稱日本人已厭倦有關烏克蘭的新聞，美登利就發出聲明否認，並向日本警方查詢如何追究。

有關的圖片在上周四(11日)在Twitter中流傳，聲稱是在東京鬧市內拍到的招牌，招牌寫上「改變話題吧！來談談美味的壽司！」而招牌有一個壽司師傅的圖像一手掩着一個女子的口，而女子身後有疑為烏克蘭的國旗。而網上的帖文就指，日本人已經厭惡有關烏克蘭的話題。

壽司店證實是改圖

在帖文出現之後，有網民到美登利的社交媒體，質問是否公司的招牌，而烏克蘭駐日本大使館亦向壽司店查詢。壽司店其後發現是有關的網民用壽司店在澀谷車站的一個招牌改圖而成的合成圖片，雖然壽司店之後表示沒有對特定的國家及民族有歧視，而烏克蘭大使館的職員亦指，俄羅斯利用有關的冒充外國企業發放的假消息不斷出現，不過在日本卻是首次，又指將來會有更多。

而食肆及大使館指，有關的圖片已透過Twitter及Telegram廣泛傳播，並稱日本人已厭倦有關的訊息。美登利亦已就事件向日本警方查詢可以如何追究。