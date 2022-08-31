烏克蘭局勢｜俄傘兵逃到法國求庇護兼爆料 俄軍內部醜惡到呢個地步？

俄羅斯傘兵菲拉提耶夫(Pavel Filatiev)早前公開炮轟俄方對烏克蘭開戰後，隨之在國內聲名狼藉，他害怕被報復遂出走，於周日(28日)抵達法國尋求政治庇護。

菲拉提耶夫在巴黎戴高樂機場的尋求庇護者等候區受訪稱：「當我聽到(俄國)高層要求以假新聞為由，判我監禁15年時，我立刻明白在這裡已無路可走。我在俄國的律師沒辦法為我做任何事。」

34歲的菲拉提耶夫離開軍隊一段日子後，去年重新加入父親曾服役、基地位於克里米亞的俄羅斯第56空降團。總統普京2月24日宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」時，這批傘兵被派到烏國南部。菲拉提耶夫在烏南主要城市赫爾松(Kherson)與尼古拉耶夫(Mykolaiv)附近過了2個月，接著因眼部感染撤離前線。

烏克蘭局勢｜寫逾百頁回憶錄怒批俄軍

今年8月，他上傳一份141頁的回憶錄到社交網VKontakte，狠批俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，指出：「我們沒有道德權利去攻擊另一個國家，尤其是最靠近我們的國家。」文章指，俄軍基層士兵普遍反對入侵烏克蘭，但因害怕而不敢發聲。

菲拉提耶夫形容軍隊幾乎無法運作，缺乏訓練和裝備，甚至在入侵烏國前已是如此。他受訪稱，部隊「跟過去幾年俄羅斯陷入的狀態一樣」，「年復一年愈來愈混亂和腐敗，貪污、混亂、滿不在乎的態度，已到了無法接受的程度」。

菲拉提耶夫說：「最初幾個月我很震驚，我告訴自己這不是真的，到了(去年)年底，我明白自己不想在這樣子的軍隊服役。」但他在軍方攻擊烏克蘭之前未退伍，結果就跟部隊一起進入烏南。