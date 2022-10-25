烏克蘭局勢｜俄兵暴打同袍再爆宗教衝突　大罵：我們允許時才可祈禱(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月，俄軍近月戰事受挫，俄羅斯總統普京上月21日頒下部分動員令，徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，俄羅斯國防部月初指有逾20萬名俄羅斯國民被徵召入伍，惟被徵召士兵們也因為地區、文化與信仰的不同，常有衝突事件發生，社交平台流傳一段，有俄羅斯士兵因為不滿1名同袍是穆斯林與固定祈禱的行為，將其暴打的影片。

社交平台Twitter帳號「@bayraktar_1love」在昨日上傳一段影片，影片顯示1名俄羅斯士兵以雙手掩護頭部倒在地上，被拳打腳踢，另一名俄羅斯士兵一邊打他，一邊大罵：「你已經讓所有人對你的阿拉(伊斯蘭教中的神)感到噁心了，你只能在我們允許時祈禱，明未？」被打者求饒「快停手！我明了！我明了！不要打我！」

俄軍營月中發生槍擊釀 11 死 據指涉宗教問題 俄羅斯邊境城市別爾哥羅德(Belgorod)於本月15日發生槍擊案，據指2名塔吉克人因宗教問題與他人起爭執而開槍掃射軍營，造成至少11人死亡15人受傷的槍擊案，槍手也當場被擊斃。俄羅斯國防部直指是恐襲。 警告：影片內容涉及暴力畫面及粗口