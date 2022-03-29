烏克蘭局勢｜俄出境查手機 萬名專業人士成功「逃離」

俄羅斯入侵烏克蘭導致人才流失？英國《每日郵報》稱，約1萬名年輕專業人士避過聯邦安全局(FSB)人員在機場的檢查，成功逃離俄羅斯往亞美尼亞、土耳其伊斯坦布爾或格魯吉亞。報道指，FSB人員在機場檢察「可疑」出境人士的手機，若懷疑他們會永久離開國家，將他們打回頭。

「我們不會回去直至那惡魔離去」 大部分俄人都是往亞美尼亞，在開戰前僅有3,500名俄人在當地工作，現在每天都有不少俄人抵境。首都一條主要街道被稱為「小莫斯科」，途經當地的俄人多達8萬人，當中約2萬人選擇定居當地。Andrey Aparinov和妻子Dasha還可以忍受反對派獻花被捕入獄，但俄派兵攻打烏克蘭促使他們決定離開。36歲的Dasha說，「我們不會回去，直至那惡魔(普京)離去。」(We won’t be going back until the monster [Putin] is gone)。Andrey經營一間資訊科技公司，像很多俄羅斯新興的「科技遊牧者」，即電腦程式員和資訊科技專家，可以在任何地方落腳。俄羅斯年輕一輩的專才都想逃避國內政治打壓、西方的經濟制裁，以及擔心被徵召入伍去打仗。

逃到伊斯坦布爾收俄警WhatsApp電話 英國《衛報》日前報道，Artur上載出世紙到社交網顯示他擁有烏克蘭血統後，在3月初與伴侶Vsevolod離開莫斯科往伊斯坦布爾，指種種跡象令他們感憂慮；年輕人都擔心當局要他們展示支持攻打烏克蘭，包括徵召他們從軍。兩人都使用化名受訪，指俄羅斯出現前所未有的恐懼氣氛，「目前當局並無徵兵，但軍方網絡動作頻頻，未知是否暗示或準備徵兵」。他們說，有朋友在網上簽署反戰聯署聲明，不久後有警察到了她家門前。另一人早已到了伊斯坦布爾，但卻收到俄羅斯警察的WhatsApp電話，要求與他見面。報道指，數以千計的俄人在俄軍入侵烏克蘭後離國，不少人去了土耳其，也有人去了芬蘭、吉爾吉斯和格魯吉亞。格魯吉亞稱，最近數周多達2.5萬人從俄國過境。伊斯坦布爾是俄人離國主要中轉站，因歐洲多國中斷與俄的航空服務，土耳其是少有俄人可搭飛機前往的地方。