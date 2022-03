烏克蘭局勢｜俄出境查手機 萬名專業人士成功「逃離」

「我們不會回去直至那惡魔離去」

大部分俄人都是往亞美尼亞,在開戰前僅有3,500名俄人在當地工作,現在每天都有不少俄人抵境。首都一條主要街道被稱為「小莫斯科」,途經當地的俄人多達8萬人,當中約2萬人選擇定居當地。Andrey Aparinov和妻子Dasha還可以忍受反對派獻花被捕入獄,但俄派兵攻打烏克蘭促使他們決定離開。36歲的Dasha說,「我們不會回去,直至那惡魔(普京)離去。」(We won’t be going back until the monster [Putin] is gone)。Andrey經營一間資訊科技公司,像很多俄羅斯新興的「科技遊牧者」,即電腦程式員和資訊科技專家,可以在任何地方落腳。俄羅斯年輕一輩的專才都想逃避國內政治打壓、西方的經濟制裁,以及擔心被徵召入伍去打仗。