烏克蘭局勢︱俄分離份子對襲擊別爾哥羅德結果滿意　警告會「陸續有來」

兩個俄羅斯分離組織，早前承認對俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德發動襲擊，俄方指已擊殺70名「入侵者」。而當中的俄羅斯志願軍團（RDK）的代表向傳媒表示：「我想你們會在那邊再見到我們。」
俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）就有關別爾哥羅德的襲擊表示，俄方已將驅逐入侵者，並已擊殺逾70個破壞者。紹伊古又表示，未來會對入侵作強硬的回應。
兩軍團否認有大量傷亡
RDK與自由俄羅斯軍團（LSR）在周一（22日）承認有關的襲擊，RDK的領袖Denis Kapustin周三（24日）受訪表示：「我們對結果感到滿意。」他表示，他們的軍團在進入別爾哥羅德期間，繳獲部份武器，當中包括有裝甲車以及帶走一些俘虜，並在24小時後離開俄羅斯國土。他表示RDK僅有2名成員受傷，否認俄軍所指造成大量的傷亡。至於LSR就表示，他們有2名戰士死亡，另外10人受傷。
Denis Kapustin在訪問中，否認利用了西方提供予烏克蘭的武器。而俄羅斯方面就一直指，RDK與LSR都是烏克蘭的軍隊，然而烏克蘭否認，兩軍團都指他們是希望推翻普京政權，又指他們過去是協助烏克蘭防衛的國際軍團的一部份。Denis Kapustin表示，烏克蘭向他們的支援只有提供醫療物資、燃料以及食物。