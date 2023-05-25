烏克蘭局勢︱俄分離份子對襲擊別爾哥羅德結果滿意　警告會「陸續有來」

兩個俄羅斯分離組織，早前承認對俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德發動襲擊，俄方指已擊殺70名「入侵者」。而當中的俄羅斯志願軍團（RDK）的代表向傳媒表示：「我想你們會在那邊再見到我們。」

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）就有關別爾哥羅德的襲擊表示，俄方已將驅逐入侵者，並已擊殺逾70個破壞者。紹伊古又表示，未來會對入侵作強硬的回應。