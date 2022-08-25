烏克蘭局勢｜俄前市長稱俄「入侵」烏被上門拘捕　或面臨5年監禁(有片)

俄羅斯第四大城市葉卡捷琳堡(Ekaterinburg)的前市長羅伊茲曼Yevgeny Roizman，因為反對俄羅斯出兵烏克蘭，並稱相關「特別軍事行動」為「入侵」，被指涉嫌「抺黑俄羅斯軍隊」而被捕。

59歲的羅伊茲曼周三(24日)被警員上門拘捕，他被押走時大聲說出，他因「反對入侵烏克蘭」而被捕，他說，自己一直這樣說，亦會繼續這樣說。網上流傳當局發放片段，顯示多名蒙面聲稱為警員的人員進入一幢大廈，並警告看更不可通知別人，之後上樓，直至一個單位外，羅伊茲曼赤著上身開門後，人一名女子向羅伊茲曼出示手令。

人權組織 ：逾 224 人用「戰爭」或「入侵」一詞面臨監禁

俄羅斯出兵烏克蘭後，國會通過法例，禁止抹黑俄軍及發布失實資訊，違法者最高可判處監禁5年。羅伊茲曼先已經4次觸犯這項法例而被法庭罰款，他被指使用「入侵」一詞而受指控，當地傳媒指，如果他今次罪名成立，將面臨5年監禁。羅伊茲曼是俄羅斯知名反對派人士，2013至2018年擔任市長，備受民眾愛戴。

人權組織「OVD-Info」周三表示， 當地有逾224 人因將俄羅斯出兵烏克蘭稱為「戰爭」或「入侵」而面臨監禁。自 2 月下旬以來，俄羅斯各地有近 16,500 人因反戰而被拘留。即使舉著反戰標語(當地法律所指受保護的行為)的人，亦會很快被押走。大多數反對派成員現在都在流亡。