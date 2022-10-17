烏克蘭局勢｜俄前指揮官兼網紅撐動員令將入伍參戰　烏懸紅15萬美元緝捕

俄羅斯已轉型成為軍事分析家的民族主義者、頓巴斯俄民兵前指揮官Igor Girkin，近來他常在社群媒體發文，批評俄軍在烏克蘭的戰略錯誤，較早前曾傳出因涉嫌「抹黑軍方」，面臨調查後，最新的消息，是Igor Girkin已被動員徵召到前線作戰。

Igor Girkin是親俄分子中的激進派，曾任「頓涅茨克人民共和國」國防部長，也被外界認為是造成2014年馬航M17號班機空難的主要嫌疑人，他曾多次公開批評俄羅斯的戰略與作戰錯誤，並對俄國總統普京感到很不滿。早前有報道指，Igor Girkin涉嫌「抹黑軍方」，面臨調查。不過，Igor Girkin的妻子周六(15日)在社交網路上宣布丈夫將參戰的消息，並發布她與著軍裝的丈夫合影照。

Igor Girkin的妻子周六(15日)在社交網路上宣布丈夫將參戰的消息，並發布她與著軍裝的丈夫合影照。(Twitter)

懸賞獎金增加至 15 萬美元 此前，烏克蘭國家安全局(SBU)和總檢察長辦公室已對吉爾金提出多項罪名指控，包括從事恐怖活動、酷刑、謀殺和侵犯國家主權等等。據烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報道，SBU在Igor Girkin被徵召赴前線的消息傳出即日就發出懸賞令，承諾提供10萬美元獎金予捕獲吉爾金的人，領導眾籌活動的烏克蘭活動人士Serhiy Sternenko更表示，截至周日下午，籌集的懸賞獎金已超過15萬美元。