烏克蘭局勢｜俄前空防司令坦承：俄羅斯被世界孤立

俄羅斯傳媒全力唱好總統普京出兵烏克蘭，但俄退休空防司令霍達雷諾克(Mikhail Khodarenok)昨晚在一個當地高收視節目中卻坦承俄在戰爭中失利。他又指，俄羅斯在世界舞台也不太好，「我們完全處於地緣政治孤立」；雖然大家不想承認，但事實上全世界都反對俄羅斯，「我們須走出這個局面」，而核武恫嚇多少可震懾俄方敵人，而當全世界都與俄羅斯作對時，那「看來有意思」。

烏軍誓要保衛國土士氣勝俄軍

霍達雷諾克指，烏方不久後將可動員逾100萬士兵作戰，解釋烏克蘭部隊有能力武裝100萬民眾，而他們配備西方先進武器，並由部分北約成員的部隊教導如何使用。普京喉舌、節目主持斯卡貝耶娃(Olga Skabeyeva)就指烏軍大部分都是徵兵，意指他們是雜牌軍，但霍達雷諾克回應指如何招募士兵不是問題，重要是作戰意欲，「烏克蘭人一心要保衛國土，誓要戰到最後一兵一卒」，戰場上的最終取勝取決於士兵的士氣。俄傳媒一直將俄軍塑造成英勇無畏，而烏軍戰鬥力薄弱，霍達雷諾克的坦率言論向數百萬俄國觀眾展露戰況另一面。他敦促身邊的人要面對現實，並警告大家或很快便會遭歷史現實打擊，以及感到後悔。這並非霍達雷諾克首次關注戰事或不如克里姆林宮預期，他曾警告烏克蘭人為了捍衛國家會奮不顧身，俄羅斯或捲入一場漫長而傷亡慘重的衝突。