烏克蘭局勢｜俄動員令掀反戰示威逾千人被捕　往鄰國機票價飈升(有片)

俄羅斯總統普京因應俄烏戰事簽署局部動員令，徵召30萬預備役軍人及有軍事經驗人員上陣，是二戰來首次。首都莫斯科等約40個城市都有反戰示威，據報逾1,300人被捕。另外，在普京發表講話後，預訂離開俄羅斯機票的人數激增，機票價格亦飆升，亦有民眾陸續收到入伍通知。

普京的動員令公布後不久，有俄羅斯人包括醫護在社交網站表示，陸續收到軍方發出的入伍信件，要求他們帶同身份證和此信等在指定時間到軍需處報到，更列明若不出現，可能會面臨法律刑責。

在普京發表講話後，大批俄羅斯人擔心不能夠離境，搶購機票離開。塞爾維亞、土耳其或阿聯酋杜拜等毋須簽證可入境的地方機票緊張，未來數日由莫斯科前往塞爾維亞首都貝爾格萊德、前往土耳其伊斯坦布爾和亞美尼亞埃里溫的機票均售罄。我們登入土耳其航空公司網頁，莫斯科飛往土耳其伊斯坦堡的機票，周四至下周一經濟位全部售罄，可供預訂的售價高近17萬盧布，折合港幣約26,000元。