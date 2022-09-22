烏克蘭局勢｜俄動員令掀反戰示威逾千人被捕　往鄰國機票價飈升(有片)

俄羅斯總統普京因應俄烏戰事簽署局部動員令，徵召30萬預備役軍人及有軍事經驗人員上陣，是二戰來首次。首都莫斯科等約40個城市都有反戰示威，據報逾1,300人被捕。另外，在普京發表講話後，預訂離開俄羅斯機票的人數激增，機票價格亦飆升，亦有民眾陸續收到入伍通知。
普京的動員令公布後不久，有俄羅斯人包括醫護在社交網站表示，陸續收到軍方發出的入伍信件，要求他們帶同身份證和此信等在指定時間到軍需處報到，更列明若不出現，可能會面臨法律刑責。
在普京發表講話後，大批俄羅斯人擔心不能夠離境，搶購機票離開。塞爾維亞、土耳其或阿聯酋杜拜等毋須簽證可入境的地方機票緊張，未來數日由莫斯科前往塞爾維亞首都貝爾格萊德、前往土耳其伊斯坦布爾和亞美尼亞埃里溫的機票均售罄。我們登入土耳其航空公司網頁，莫斯科飛往土耳其伊斯坦堡的機票，周四至下周一經濟位全部售罄，可供預訂的售價高近17萬盧布，折合港幣約26,000元。
有報道指，除了乘搭飛機，亦有俄羅斯人經陸路前往鄰國格魯格亞。俄羅斯鐵路公司的網站因有太多人登入而故障。一些有關如何離開俄羅斯及避免徵召入伍的社交網站瀏覽量亦激增。俄羅斯航空和俄羅斯鐵路澄清，目前尚未收到指示禁止向18至65歲男士售賣機票和車票。
俄當局警告參與示威最高可被判監15年
俄羅斯包括莫斯科等約40個城市有民眾上街示威，抗議總統普京下令徵召後備軍人到烏克蘭作戰，有人權組織估計，全國超過1,300人被捕。
莫斯科檢察官辦公室警告，在互聯網呼籲加入未經批准的示威，或者參與這些示威，最高可被判監15年。示威者可能會因為違反詆毀武裝部隊、散佈軍事行動的假新聞或鼓勵未成年人抗議的法律，而遭到起訴。
Protests in Moscow and St Petersburg today have grown pretty large. People chanting “No to War!” Dozens of arrests reported pic.twitter.com/9F4E5VIy9E— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022
Moscow. Another video of protesters running away from several police officers. What a gap it is from Ukrainians who stopped Russian tanks with their bare hands... pic.twitter.com/PGofmp6Wmy— UkraineWorld (@ukraine_world) September 21, 2022