烏克蘭局勢｜俄動物園送2隻孔雀到前線　士兵：找到精神上平靜(有片)

俄烏戰事自2022年2月起至今仍未看到停戰跡象，俄羅斯一間動物園近日向戰場前線送出「援助物資」，居然是一公一乸2隻孔雀，期望「美麗的鳥兒能夠為士兵們的戰地生活帶來一絲光明」，亦有前線士兵拍片答謝，稱孔雀讓前線「找到一些精神上的平靜」，惟相關文章在網上瘋傳後，動物園已刪除貼文。
綜合報道，俄羅斯利佩茨克動物園(Lipetsk Zoo)周二(4月30日)於社交平台發布一段影片，指將一對孔雀送到在烏克蘭前線作戰的俄羅斯252步槍部隊，指「孔雀的美麗將在嚴酷的戰地環境中激勵士兵們，為他們帶來一絲快樂」，並稱這不是為了幫動物園打廣告，而是他們發自內心的一份禮物，並希望這些美麗的鳥能夠點亮士兵們的戰地生活。
動物園同日刪文章及影片
相關影片顯示，一名俄羅斯士兵在裝有孔雀的鳥籠前向動物園表達謝意，他指，有了這兩隻孔雀，軍人將能在前線「找到一些精神上的平靜」，或者單純只是「靜靜地沉思和欣賞鳥類的美」，並指正在為孔雀建造一個大型鳥舍。不過，消息在網上傳播後，利佩茨克動物園於發佈影片同日就將文章和影片刪除。
殘酷戰事令數以萬計生靈塗炭，以及無家可歸，當中還包括無數動物，有烏克蘭媒體較早前曾報道，俄羅斯人從烏克蘭臨時被佔領區的動物園中偷走稀有的孟加拉虎，並將斑馬從生態保護區中偷至克里米亞半島。
Two peacocks from Russian zoo sent to war in Ukraine— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) April 30, 2024
A zoo in the central Russian city of Lipetsk has “donated” two peacocks to the 252th Guards Motor Rifle Regiment of the Russian Armed Forces stationed in the “special military operation” zone, according to a statement posted… pic.twitter.com/xIIbBgB8bu