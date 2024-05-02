烏克蘭局勢｜俄動物園送2隻孔雀到前線　士兵：找到精神上平靜(有片)

俄烏戰事自2022年2月起至今仍未看到停戰跡象，俄羅斯一間動物園近日向戰場前線送出「援助物資」，居然是一公一乸2隻孔雀，期望「美麗的鳥兒能夠為士兵們的戰地生活帶來一絲光明」，亦有前線士兵拍片答謝，稱孔雀讓前線「找到一些精神上的平靜」，惟相關文章在網上瘋傳後，動物園已刪除貼文。

綜合報道，俄羅斯利佩茨克動物園(Lipetsk Zoo)周二(4月30日)於社交平台發布一段影片，指將一對孔雀送到在烏克蘭前線作戰的俄羅斯252步槍部隊，指「孔雀的美麗將在嚴酷的戰地環境中激勵士兵們，為他們帶來一絲快樂」，並稱這不是為了幫動物園打廣告，而是他們發自內心的一份禮物，並希望這些美麗的鳥能夠點亮士兵們的戰地生活。