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國際
2024-05-02 11:56:00

烏克蘭局勢｜俄動物園送2隻孔雀到前線　士兵：找到精神上平靜(有片)

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俄動物園送2隻孔雀到前線，士兵：找到精神上平靜。(X)

俄動物園送2隻孔雀到前線，士兵：找到精神上平靜。(X)

俄烏戰事自20222月起至今仍未看到停戰跡象，俄羅斯一間動物園近日向戰場前線送出「援助物資」，居然是一公一乸2隻孔雀，期望「美麗的鳥兒能夠為士兵們的戰地生活帶來一絲光明」，亦有前線士兵拍片答謝，稱孔雀讓前線「找到一些精神上的平靜」，惟相關文章在網上瘋傳後，動物園已刪除貼文。

綜合報道，俄羅斯利佩茨克動物園(Lipetsk Zoo)周二(4月30日)於社交平台發布一段影片，指將一對孔雀送到在烏克蘭前線作戰的俄羅斯252步槍部隊，指「孔雀的美麗將在嚴酷的戰地環境中激勵士兵們，為他們帶來一絲快樂」，並稱這不是為了幫動物園打廣告，而是他們發自內心的一份禮物，並希望這些美麗的鳥能夠點亮士兵們的戰地生活

被動物員送到前線的孔雀之一。(X) 2孔雀被動物員送到前線。(X)

動物園同日刪文章及影片

相關影片顯示，一名俄羅斯士兵在裝有孔雀的鳥籠前向動物園表達謝意，他指，有了這兩隻孔雀，軍人將能在前線「找到一些精神上的平靜」，或者單純只是「靜靜地沉思和欣賞鳥類的美」，並指正在為孔雀建造一個大型鳥舍。不過，消息在網上傳播後，利佩茨克動物園於發佈影片同日就將文章和影片刪除

殘酷戰事令數以萬計生靈塗炭，以及無家可歸，當中還包括無數動物，有烏克蘭媒體較早前曾報道，俄羅斯人從烏克蘭臨時被佔領區的動物園中偷走稀有的孟加拉虎，並將斑馬從生態保護區中偷至克里米亞半島

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