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國際
2022-09-26 11:15:00

烏克蘭局勢｜俄反徵兵示威持續　有警員開槍驅散示威者(有片)

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俄羅斯總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，命令一出，引發國內新一波逃亡潮。普京周日再簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降等戰時行為分別判處10年和15年的刑罰。有報道指，在北高加索地區的達吉斯坦(Dagestan)地區，有小數族示威者與警員衝突，亦有警員開槍示警，驅散超過100名堵塞公路的示威者。有人權組織估計，近日連串示威已有至少2,000人被捕。

俄反徵兵示威持續，有警員開槍驅散示威者。(Twitter)

俄反徵兵示威持續，有警員開槍驅散示威者。(Twitter)

網上片段見到，達吉斯坦其中一處示威地點聽到連續槍聲，但民眾仍然與警員對峙。有婦女與警員理論，認為徵召民眾往戰場是無理，因為俄羅斯並非受攻擊的一方，表明反對這場戰爭。亦有懷疑便衣警員混入人群，期間與示威者衝突，突然舉槍向天連開數槍阻嚇其他人士，現場有不少婦孺，有小孩被槍聲嚇得哭起來。

達吉斯坦在俄烏戰爭中的參與度本身已經較高，俄羅斯報道達吉斯坦至少有300名士兵陣亡，是陣亡人數最多的地區。

網上片段見到，達吉斯坦其中一處示威地點聽到連續槍聲，但民眾仍然與警員對峙。(Twitter) 網上片段見到，有婦女與警員理論，認為徵召民眾往戰場是無理。(Twitter) 在北高加索地區的達吉斯坦(Dagestan)地區，有小數族示威者與警員衝突。(Twitter) 懷疑便衣警員混入人群，期間與示威者衝突，突然舉槍向天連開數槍阻嚇其他人士。(Twitter) 現場有不少婦孺，有小孩被槍聲嚇得哭起來。(Twitter)

非俄國人加入俄軍更易獲俄國公民身分

對逃兵和「自願」投降等戰時行為分別刑罰的新法案，早於7月由國會所有黨派議員提出，至今在一星期於兩院迅速通過。根據俄國下院國家院(State Duma)網站公布的法令內容，「自願」投降依法最高可處15年徒刑，但初犯者「若採取措施讓自己獲釋、返回部隊或服役地點，且在被俘期間未犯下其他罪行，可能得以免除刑事責任」。若在動員時期或戰時逃兵，最高可處10年有期徒刑。基於道德或宗教原因拒服兵役者，則可能面臨長達3年的牢獄之災。新法也規定，在戰時和動員期間搶劫者，最高可處15年徒刑。另外，《德國之聲》(DW)報道提到，普亭亦簽署另一項法案，規定非俄羅斯人若加入俄國軍隊，將更容易獲得俄國公民身分。

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