烏克蘭局勢｜俄反徵兵示威持續　有警員開槍驅散示威者(有片)

俄羅斯總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，命令一出，引發國內新一波逃亡潮。普京周日再簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降等戰時行為分別判處10年和15年的刑罰。有報道指，在北高加索地區的達吉斯坦(Dagestan)地區，有小數族示威者與警員衝突，亦有警員開槍示警，驅散超過100名堵塞公路的示威者。有人權組織估計，近日連串示威已有至少2,000人被捕。

網上片段見到，達吉斯坦其中一處示威地點聽到連續槍聲，但民眾仍然與警員對峙。有婦女與警員理論，認為徵召民眾往戰場是無理，因為俄羅斯並非受攻擊的一方，表明反對這場戰爭。亦有懷疑便衣警員混入人群，期間與示威者衝突，突然舉槍向天連開數槍阻嚇其他人士，現場有不少婦孺，有小孩被槍聲嚇得哭起來。

達吉斯坦在俄烏戰爭中的參與度本身已經較高，俄羅斯報道達吉斯坦至少有300名士兵陣亡，是陣亡人數最多的地區。