烏克蘭局勢︱俄反戰女編輯公開逃亡經過　電子腳鐐無效因警察懶

俄羅斯反戰的電視台女編輯，奧夫相尼科娃（Marina Ovsyannikova）在去年逃離俄羅斯，周五（10日）在法國巴黎向傳媒講述逃亡的過程。
奧夫相尼科娃在去年因為於電視台舉起反戰的標語而成名，她之後被當局拘捕。在去年10月，她成功與女兒逃離俄羅斯。她周五向傳媒講述經過。
奧夫相尼科娃表示：「我律師跟我說『逃吧、逃吧，他們打算把妳鎖入監牢』。」她表示，自己雖然被戴上了電子腳鐐，但直到有一日的一個周末，她相信警員不會那麼活躍的時候，在換了7次車後，再徒步走到邊境。
她表示：「我們（最後）的車子被泥埋着，而我們的電話接收不到，於是我們憑着星光的位置尋找方向。這真是非常危險又緊張的逃難過程。」她指大約走了一個小時到接近邊境，避過邊防的巡迴後，成功跨越國境。
無國界記者協助逃亡
她透露今次的逃走過程，獲得了無國界記者組織的協助。而組織的負責人Christophe Deloire亦有透露是如何協助她離開俄羅斯。
Christophe Deloire：「我第一次聯絡她是在她於電視台舉標語後的一日，我問她，妳需要協助嗎？我們會在這裡幫你。」
直到去年9月，奧夫相尼科娃聯絡無國界記者，表示希望盡快協助他離開。Christophe Deloire表示：「我們說，可以！她當時在莫斯科被軟禁，她的鄰居和家庭都是親普京的人，他們見到她出門就會報警，而且她還戴上電子腳鐐，所以這裡真的有很多原因，令這次逃走是多困難的事，然而她成功了。」
「普京的統治將會結束」
然而目前在巴黎的奧夫相尼科娃指，自己仍擔心個人的安全，不過她相信在烏克蘭戰事結束後，普京的統治會結束：「那些精英們都清楚，一切都很完美。人們活在統治精英們創造的政治宣傳幻覺之中，那些被沒收了飛機、遊艇以及財產的人們，他們知道一切。而很快烏克蘭人會勝利，我相信統治集團將會向普京開出沉重的帳單。」