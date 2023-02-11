烏克蘭局勢︱俄反戰女編輯公開逃亡經過　電子腳鐐無效因警察懶

俄羅斯反戰的電視台女編輯，奧夫相尼科娃（Marina Ovsyannikova）在去年逃離俄羅斯，周五（10日）在法國巴黎向傳媒講述逃亡的過程。 奧夫相尼科娃在去年因為於電視台舉起反戰的標語而成名，她之後被當局拘捕。在去年10月，她成功與女兒逃離俄羅斯。她周五向傳媒講述經過。 奧夫相尼科娃表示：「我律師跟我說『逃吧、逃吧，他們打算把妳鎖入監牢』。」她表示，自己雖然被戴上了電子腳鐐，但直到有一日的一個周末，她相信警員不會那麼活躍的時候，在換了7次車後，再徒步走到邊境。

她表示：「我們（最後）的車子被泥埋着，而我們的電話接收不到，於是我們憑着星光的位置尋找方向。這真是非常危險又緊張的逃難過程。」她指大約走了一個小時到接近邊境，避過邊防的巡迴後，成功跨越國境。 無國界記者協助逃亡 她透露今次的逃走過程，獲得了無國界記者組織的協助。而組織的負責人Christophe Deloire亦有透露是如何協助她離開俄羅斯。 Christophe Deloire：「我第一次聯絡她是在她於電視台舉標語後的一日，我問她，妳需要協助嗎？我們會在這裡幫你。」