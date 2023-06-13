烏克蘭局勢｜俄叛逃軍官BBC受訪：俄軍士氣低不滿薪酬薄 沒人相信上級謊言

一名徒步逃離俄羅斯的叛逃軍官罕見地接受英國廣播公司(BBC)專訪，透露俄軍損失慘重，士氣低落。 輕裝逃離俄國 現年26歲、曾是俄羅斯空軍中尉的米紹夫(Dmitry Mishov)向立陶宛當局尋求政治庇護。他透露，以如此戲劇化方式、背著一個小背包逃離俄國，是他在別無選擇情況下所做的決定。他是少數已知為避免派往烏克蘭參戰，逃離俄國的現役軍官之一，也是BBC所知的唯一一名現役戰機飛行員。 米紹夫是攻擊直升機導航員，駐紮在俄國西北部的北斯哥夫(Pskov)地區，當直升機開始進行戰鬥準備時，他感覺到一場真正的戰爭即將來臨。他說，早在2022年1月就試圖離開空軍，但到2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭當天，申請的文書處理工作還未完成。他被派往白俄羅斯，在當地駕駛直升機運送軍用物資。

拒絕成為罪行共犯 2022年4月，米紹夫回到俄國基地，希望繼續辦理退役手續，這項冗長手續快要完成，總統普京卻在去年9月頒布局部動員令，他隨即被告知：不會獲准離開軍隊。 他說：「我是一名軍官，職責是保衛國家免受侵略。但我不必成為罪行共犯。沒有人向我們解釋為甚麼這場戰爭會開打，為甚麼我們必須攻擊烏克蘭人，並摧毀他們的城市？」 軍人不相信為國家而戰 他表示，開戰後，軍隊內部有人支持戰爭，也有人堅決反對，但很少有人相信，他們是為保護俄羅斯而戰。長期以來，官方說法是莫斯科被迫採取特別軍事行動，以阻止對俄國的攻擊。

政府利誘年輕人入伍 米紹夫並透露，在軍隊內部，最普遍的現象就是不滿薪水過低。有經驗的空軍軍官最多僅能拿到9萬盧布(約8,556港元)的戰前薪金，而政府卻大賣廣告，以20萬4,000盧布(約19,390港元)引誘新兵入伍。 他還指，軍中沒人相信前線進展順利或傷亡很少的官方報告。戰爭初期，儘管俄軍指揮部聲稱無人傷亡或沒有裝備損失，他卻認識一些陣亡官兵。戰前，他的部隊有40至50架飛機，在俄羅斯入侵後的頭幾天，就有6架被擊落，3架在地面被摧毀。