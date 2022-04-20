烏克蘭局勢｜俄向亞速鋼鐵廠烏軍發最後通牒　歐洲官員料馬里烏波爾幾天內淪陷

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第56日，俄方稱進入另一階段戰役，烏方稱頓巴斯之戰(Battle of the Donbas)已拉開戰幔。俄軍昨對烏東地區展開全面大型進攻，盧甘斯克州(Luhansk)前線城鎮克列緬納亞(Kreminna)昨率先淪陷。俄羅斯國防部再次發出最後通牒，要求駐守在烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)亞速(Azovstal)鋼鐵廠的烏克蘭守軍，在周三(20日)棄械投降。該處被視為烏軍在馬里烏波爾的最後藏身之處，連日遭俄軍猛烈轟炸。《路透社》引述一名歐洲官員報導，四面楚歌的烏南港市馬里烏波爾可能在幾天內就會完全落入俄軍之手。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在周二(19日)晚間的簡短談話影片中提到了東部戰事的最新情況，路透報導，他說「馬里烏波爾的局勢仍極其嚴峻，沒有任何變化」

根據早前報道，約有2,000名烏克蘭海軍陸戰隊士兵，以及1,000名平民躲藏在亞速鋼鐵廠，繼續對抗俄軍。俄羅斯早前提出兩次最後通牒，但沒有烏克蘭士兵投降。

歐官憂馬里烏波爾死亡人數比布查鎮更嚴重

《路透社》(Reuters)引述一名歐洲官員報道，四面楚歌的馬里烏波爾可能在幾天內就會完全落入俄軍之手。這名官員表示，他們相信俄羅斯希望在5月9日勝利日之前宣布「解放」馬里烏波爾。5月9日市俄羅斯擊敗納粹德國的日子。該名官員補充：「我們確實預計馬里烏波爾會被徹底摧毀，並造成許多平民傷亡。」官員指出，他們擔憂馬里烏波爾的死亡人數可能比遭遇平民大屠殺的布查鎮(Bucha)更嚴重。

這名官員又指，他們認為俄羅斯的中期目標是控制盧甘斯克和頓涅茨克(Donetsk)，並確保在這兩個地區與克里米亞半島之間建立起陸上走廊，預料有關行動可能需要4至6個月完成，之後可能會演變為僵局。