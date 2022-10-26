烏克蘭局勢｜俄向安理會指控烏擬用骯髒彈　國際原子能機構將派員到烏

俄羅斯繼繼周一(24日)去信聯合國之後，周二再在聯合國安理會閉門會議提出討論烏克蘭可能在境內發動骯髒彈攻擊的指控。國際原子能機構(IAEA)人員將在短期內到烏克蘭調查有關指控。美國總統拜登警告，俄羅斯如果使用戰術核武，將鑄成大錯。

俄向安理會指控烏擬用骯髒彈，國際原子能機構將派員到烏。(資料圖片)

俄羅斯繼續指控烏克蘭準備用骯髒彈襲擊自己領土，再嫁禍俄方，令局勢升溫。繼一連兩日與西方多國防長和軍方代表通電話，提出有關指控後，又去信聯合國交代細節，並於周二在聯合國安理會一場閉門會議上，再提出相關指控。

俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基指烏克蘭有使用骯髒彈的能力，而烏克蘭總統澤連斯基一直想將北約捲入戰爭，認為他為鞏固權力絕對會這樣做，警告一旦使用骯髒彈將帶來災難。他又說，俄方不介意被指責「狼來了」，已經與西方分享相關情報證據。