烏克蘭局勢｜俄國據報召囚犯上陣可假釋或特赦　戰死可獲65萬撫恤金

俄國據報召囚犯上陣可假釋或特赦，戰死可獲65萬元撫恤金。(網上圖片)

俄羅斯自入侵烏克蘭以來，遭受烏軍頑強抵抗，陣亡士兵及傷員不斷增加。美國國防部次長卡爾(Colin Kahl)周一表示，估計自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，在不到6個月的時間裡，已有多達7萬至8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪生或受傷。美國有傳媒報道，俄方以提早假釋或特赦作條件，開始徵召囚犯上陣。

有線電視新聞網絡(CNN)報道，俄羅斯入侵烏克蘭以來，有愈來愈多的證據顯示，俄方正規軍已經變得愈來愈薄弱，克里姆林宮決定召募囚犯參戰。報道引述囚犯指，有相信來自俄羅斯國防部私人承包商的人員，上月開始到監獄進行招募，針對干犯兇殺案的囚犯，提供約2星期的訓練，每月有10萬至20萬盧布作報酬，成功被招募的囚犯會轉送至隔離監倉，稍後會被帶離監獄。

美國國防部次長卡爾(Colin Kahl)估計自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來已有多達7萬至8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪生或受傷。(資料圖片)

囚犯權益組織： 無真正合同 承諾兌現與否成疑

報道中，有囚犯表示非常贊成，認為「被監禁近10年，或者如果幸運的話，可以在6個月內出獄。但假設你是幸運的話。」

報道引述囚犯權益組織指，俄方已招幕數千名囚犯上戰場，並承諾一旦戰死沙場，家屬可獲500萬盧布(折合約65萬港元)的撫恤金，但招募行動在保密條件下進行，沒有真正的合同，所謂的招募承諾可能永不獲兌現。

俄羅斯國防部和監獄部門未有就報道作出回應，但有囚犯家屬指，已上陣的家人受傷後，被送到俄方控制的盧甘斯克一間醫院，同期上陣的10名囚犯，只有3人活著。

