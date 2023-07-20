烏克蘭局勢｜俄國防部警告開往烏黑海港口船隻將被視為運送武器

俄軍連續兩晚炮轟烏克蘭南部港口城市敖德薩，有儲存穀物糧食的倉庫被擊中。俄羅斯國防部則警告，所有開往烏克蘭黑海港口的船隻，都會被視為可能向烏克蘭運送武器。

俄羅斯總統普京周三主持內閣會議時指，莫斯科多次同意延長糧食出口協議，已顯示出奇蹟般的耐性，他批評西方國家不但沒有滿足俄羅斯的要求，更利用協議進行政治勒索，令協議失去所有意義，但若西方國家能滿足俄羅斯有關糧食及肥料出口的要求，包括容許受西方制裁的俄羅斯農業銀行(Russian Agricultural Bank)重新接入SWIFT，他會考慮重新履行協議。

俄羅斯國防部警告，由莫斯科時間午夜，即本港時間周四(20日)早上5時起，所有開往烏克蘭黑海港口的船隻都會被視為可能向烏克蘭運送武器，而這些船隻懸掛國旗代表的國家亦會被視為介入俄烏戰爭，但無說明會採取甚麼行動。