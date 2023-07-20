烏克蘭局勢｜俄國防部警告開往烏黑海港口船隻將被視為運送武器

俄軍連續兩晚炮轟烏克蘭南部港口城市敖德薩，有儲存穀物糧食的倉庫被擊中。俄羅斯國防部則警告，所有開往烏克蘭黑海港口的船隻，都會被視為可能向烏克蘭運送武器。
俄羅斯總統普京周三主持內閣會議時指，莫斯科多次同意延長糧食出口協議，已顯示出奇蹟般的耐性，他批評西方國家不但沒有滿足俄羅斯的要求，更利用協議進行政治勒索，令協議失去所有意義，但若西方國家能滿足俄羅斯有關糧食及肥料出口的要求，包括容許受西方制裁的俄羅斯農業銀行(Russian Agricultural Bank)重新接入SWIFT，他會考慮重新履行協議。
俄羅斯國防部警告，由莫斯科時間午夜，即本港時間周四(20日)早上5時起，所有開往烏克蘭黑海港口的船隻都會被視為可能向烏克蘭運送武器，而這些船隻懸掛國旗代表的國家亦會被視為介入俄烏戰爭，但無說明會採取甚麼行動。
6萬噸農產品擬運往中國受損
俄軍周三(19日)連續第二晚以導彈及無人機攻擊黑海糧食出口協議其中一個運送糧食南部黑海港口城市敖德薩，大量建築物及基建設施被擊中起火，有儲存穀物的倉庫和運油碼頭嚴重損毀。烏方表示，這次是敖德薩沿岸遭受最大規模的一次攻擊。烏克蘭總統澤連斯基譴責俄軍蓄意鎖定儲存了數以百萬噸糧食及穀物的港口設施作為攻擊目標，指這些糧食原本要出口到非洲及亞洲等國家，其中6萬噸農產品是準備運往中國。