烏克蘭局勢｜俄坦克堆滿戰利品　烏婦：是我家暖爐和孩子的床單

俄羅斯入侵烏克蘭之後，多次傳出俄軍與親俄勢力部隊在烏克蘭境內搶劫民居的狀況，有一名4月初離開烏克蘭前往英國避難的難民表示，她在一張俄軍坦克車於其家周邊街道拍攝的相片，發現該坦克車上堆滿了她家的物品，她終於得知，她的家被搶劫了。

綜合英國廣播公司(BBC)等報道，烏克蘭女警、兒童心理學家Alina Koreniuk原本住在烏東盧甘斯克州的Popasna，俄軍入侵後，她與家人在4月8日離開烏克蘭，前往英國避難。Alina Koreniuk表示，她丈夫近日傳了一張相片給她，並問：「你有沒有在照片裡看到甚麼奇怪的地方？」Alina Koreniuk定睛一看，才發現坦克車行經的街區離她家只有5分鐘路程，而坦克車上所載的「掠奪物資」，全是她家的東西。

Alina Koreniuk ：床單底下可能是電視

Alina Koreniuk指出，上有一個用紙箱裝著的暖爐，「這是在戰爭爆發前，等待安裝的新暖爐」，旁邊有桌布，那盒子裡有一個新水壺，在頂的是之前給孩子買的迪士尼床單被子。她說，床單可能用來遮蓋東西的，底下可能是電視或其他電子設備，因為當日離開烏克蘭時，沒有在家中帶走太多東西或貴重物品。

對於自家住宅被親俄部隊洗劫，Alina Koreniuk並不太驚訝：「我們的反應是，即使他們(俄軍)不去摧毀，亦會把東西偷走，我們早已預計家裡會被洗劫一空，因為事前有太多資訊告知會這樣。」