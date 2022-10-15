烏克蘭局勢｜俄境內有變電站受襲起火　普京下令克里米亞大橋明年7月前修復(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，克里米亞又名克赤大橋(Kerch Bridge)受襲令戰事升級，俄羅斯西部接壤烏克蘭的邊境、位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫附近的城市別爾哥羅德，有變電站受導彈襲擊起火，當地官員指，是烏軍所為，消防已到場救援，估計最少要花4小時啟動備用系統恢復供電，暫時未能評估受影響範圍。

有網上的影片顯示，變電站遇襲後冒出火光，並傳出多下爆炸聲。地方官員又指，烏克蘭飛彈亦分別擊中鐵路糸統，導致鐵路交通一度暫停。

別爾哥羅德人口約37萬，當地一座彈藥庫昨日受烏克蘭導彈擊中，市內一座多層公寓亦受炮彈破壞，但未有造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指責是對方所為。