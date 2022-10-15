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國際
2022-10-15 15:21:00

烏克蘭局勢｜俄境內有變電站受襲起火　普京下令克里米亞大橋明年7月前修復(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，克里米亞又名克赤大橋(Kerch Bridge)受襲令戰事升級，俄羅斯西部接壤烏克蘭的邊境、位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫附近的城市別爾哥羅德，有變電站受導彈襲擊起火，當地官員指，是烏軍所為，消防已到場救援，估計最少要花4小時啟動備用系統恢復供電，暫時未能評估受影響範圍。

俄境內有變電站受襲起火，普京下令克里米亞大橋明年7月前修復。(Twitter)

俄境內有變電站受襲起火，普京下令克里米亞大橋明年7月前修復。(Twitter)

有網上的影片顯示，變電站遇襲後冒出火光，並傳出多下爆炸聲。地方官員又指，烏克蘭飛彈亦分別擊中鐵路糸統，導致鐵路交通一度暫停。

別爾哥羅德人口約37萬，當地一座彈藥庫昨日受烏克蘭導彈擊中，市內一座多層公寓亦受炮彈破壞，但未有造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指責是對方所為。

衛星影像顯示克里米亞大橋正進行修復

俄羅斯政府網站發布的一份文件指出，克里米亞大橋的修復作業將由下安加爾斯克運輸公司負責，相關作業應該要在202371日前完成。克里米亞大橋本月8日清晨爆炸起火，俄方緊急展開修復，在爆炸發生後10小時就恢復部分通車。俄羅斯總統普京指責克里米亞大橋爆炸事件是烏克蘭恐怖主義行為，並於10日起連續多日對烏克蘭各地進行猛烈飛彈攻擊

美國太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)周三(12)發布的衛星影像，修復工作正在進行中，可見小型車輛已能在橋上行駛，克赤渡輪碼頭與附近一處廢棄機場停放大量貨運卡車，等待運往俄羅斯。

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