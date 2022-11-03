烏克蘭局勢︱俄境內空軍基地兩直昇機遭炸毀　影片疑為烏特工所為

社交媒體一段影片，顯示一名男子正準備炸毀俄羅斯軍事基地內的直昇機片段。外國傳媒指，雖然沒有證據有關人員為烏克蘭特工，但對烏克蘭政府作詳細透露，懷疑為烏克蘭的特工所為。而美國傳媒查出爆炸地點為俄羅斯普斯科夫的一個空軍基地，距離烏克蘭有近1,000公里，被認為是烏克蘭特工最遠的一次襲擊。

片段顯示，男子在日間製作一些東西並放進直昇機內，而該輛直昇機為俄羅斯的KA52攻擊直昇機。據非俄羅斯官方媒體稱，影片雖然在日間拍攝，不過直昇機在晚間爆炸。美國有線新聞網絡（CNN）指出，有關地點疑為普斯科夫的空軍基地，該處距離拉脫維亞的邊境只有約35公里，但與烏克蘭邊境距離約1,000公里。

烏克蘭國防部在周二（1日）稱，俄羅斯的空軍基地在10月31日發生強烈爆炸。雖然烏方沒有承認事件，但烏方指出俄羅斯兩架KA52直昇機及一架MI28N直昇機完全破壞以及兩架受到明顯損毀，CNN報道指烏方能如此快速發放內容，懷疑是烏克蘭特工所為。並指烏軍在距離國境這麼遠的地方發動攻擊是大膽的舉動。