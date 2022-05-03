烏克蘭局勢｜俄外長稱希特拉有猶太血統　以外長：言論不可原諒

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)早前指納粹德國領袖希特勒可能有猶太人血統，引起以色列不滿，傳召俄羅斯大使要求釐清。以色列外長拉皮德(Yair Lapid)譴責拉夫羅夫的言論不可原諒。德國政府發言人也批評拉夫羅夫的言論荒謬。

拉夫羅夫指，烏克蘭總統澤連斯基即使是猶太人，但烏克蘭仍可有納粹元素，正如希特勒也有猶太人血統。(網上圖片)

拉夫羅夫早前接受意大利電視台Mediaset訪問時，被問到烏克蘭總統澤連斯基是猶太裔，俄羅斯何以宣稱在烏克蘭的軍事行動是要將烏克蘭「去納粹化」。拉夫羅夫回應說，烏克蘭總統澤連斯基即使是猶太人，但烏克蘭仍可有納粹元素，正如希特勒也有猶太人血統，亦有聰明的猶太人說，最熱心的反猶份子通常是猶太人。拉夫羅夫這些言論同時也在俄羅斯外交部的網站上刊登。

以外長：俄超越了 保持良好關係的界線

以色列外長拉皮德譴責拉夫羅夫的言論不可原諒，強調希特勒不是猶太人的後裔，大屠殺期間也沒有猶太人自相殘殺，他又指，以色列致力與俄羅斯保持良好關係，但仍有界線，這次便超越了這條界線，要求俄羅斯政府向以色列及猶太人道歉。以色列外交部已傳喚俄羅斯駐以色列大使作出澄清。

德國政府發言人也批評拉夫羅夫的言論荒謬。

世界大屠殺紀念中心主席Dani Dayan批評拉夫羅夫的言論，形容他的說法「沒有根據、幻想且危險的評論，應當受到譴責」。