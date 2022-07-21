烏克蘭局勢｜俄外長：目標不限烏東頓巴斯　烏第一夫人籲對抗俄羅斯《飢餓遊戲》(有片)

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事目標不再限於東部頓巴斯地區(Donbas)。他說，西方對烏克蘭供應武器改變了克里姆林宮的想法。烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)提出烏克蘭需要防空系統，呼籲美國向烏克蘭提供更多武器援助，對抗俄羅斯的《飢餓遊戲》(The Hunger Games)。
歐倫娜周三(20日) 在翻譯員協助下，在美國國會對參、眾兩院議員，發表15分鐘的演說，她展示據稱是遇害或受傷孩童的影像，她說：「烏克蘭有多少孩童處境像他那樣？有多少這樣的家庭可能仍受戰爭摧殘？這些是俄羅斯的《飢餓遊戲》」。
歐倫娜承認第一夫人尋求武器支援是不尋常之舉，但此舉至關重要。她重申，烏克蘭需要防空系統，她說「我們希望每一位父親和每一位母親都能告訴他們的孩子『安心睡吧，不會再有空襲，不會再有飛彈攻擊。』這樣的願望太過份了嗎？」她又說：「我請求提供更多武器，這些武器不會用來對他人的土地發動戰爭，而是用來保護人們的家園，並且捍衛人們能在家園活著醒來的權利。答案就在這裡、華盛頓特區……幫助我們停止針對烏克蘭的恐怖手段。」
《飢餓遊戲》為知名系列小說及其改編電影，內容講述人們彼此獵殺。
拉夫羅夫：軍事行動過程還會擴展下去
拉夫羅夫接受俄羅斯傳媒訪問時說，俄羅斯對烏克蘭展開特別軍事行動的區域範圍已經不同，不單止在頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)，還擴展至赫爾松(Kherson)、札波羅熱(Zaporizhzhia)等多個地區，這個過程還會擴展下去。他警告西方淌繼續提供遠程武器支援烏克蘭，將使戰事擴大。
基輔市長Vitali Klitschko曾於5月26日警告，雖然俄方將矛頭指向烏東頓巴斯，但莫斯科的主要目標還是佔領整個烏克蘭。澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)亦於上月15日表示，俄羅斯的侵略領土的野心不單只是在烏克蘭，俄國的野心是「華沙(波蘭首都)綿延至索菲亞(保加利亞首都)」的廣闊地區。
Ukraine’s first lady, Olena Zelenska, addressed the U.S. Congress on Wednesday, asking for more weapons to defend against what she called the "Russian hunger games" killing children and ripping apart families. "Russia is destroying our people," she said. https://t.co/HOJ8Q8i6r2 pic.twitter.com/eiY2YmTDRC— The New York Times (@nytimes) July 20, 2022