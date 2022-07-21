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國際
2022-07-21 10:22:00

烏克蘭局勢｜俄外長：目標不限烏東頓巴斯　烏第一夫人籲對抗俄羅斯《飢餓遊戲》(有片)

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俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事目標不再限於東部頓巴斯地區(Donbas)。他說，西方對烏克蘭供應武器改變了克里姆林宮的想法。烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)提出烏克蘭需要防空系統，呼籲美國向烏克蘭提供更多武器援助，對抗俄羅斯的《飢餓遊戲》(The Hunger Games)。

俄外長：目標不限烏東頓巴斯，烏第一夫人籲對抗俄羅斯《飢餓遊戲》。(資料圖片) 歐倫娜周三(20日) 在翻譯員協助下，在美國國會對參、眾兩院議員，發表15分鐘的演說。(AP)

歐倫娜周三(20) 在翻譯員協助下，在美國國會對參、眾兩院議員，發表15分鐘的演說，她展示據稱是遇害或受傷孩童的影像，她說：「烏克蘭有多少孩童處境像他那樣？有多少這樣的家庭可能仍受戰爭摧殘？這些是俄羅斯的《飢餓遊戲》」。

歐倫娜承認第一夫人尋求武器支援是不尋常之舉，但此舉至關重要。她重申，烏克蘭需要防空系統，她說「我們希望每一位父親和每一位母親都能告訴他們的孩子『安心睡吧，不會再有空襲，不會再有飛彈攻擊。』這樣的願望太過份了嗎？」她又說：「我請求提供更多武器，這些武器不會用來對他人的土地發動戰爭，而是用來保護人們的家園，並且捍衛人們能在家園活著醒來的權利。答案就在這裡、華盛頓特區……幫助我們停止針對烏克蘭的恐怖手段。」

《飢餓遊戲》為知名系列小說及其改編電影，內容講述人們彼此獵殺。

《飢餓遊戲》為知名系列小說及其改編電影，內容講述人們彼此獵殺。(網上圖片)

《飢餓遊戲》為知名系列小說及其改編電影，內容講述人們彼此獵殺。(網上圖片)

拉夫羅夫：軍事行動過程還會擴展下去

拉夫羅夫接受俄羅斯傳媒訪問時說，俄羅斯對烏克蘭展開特別軍事行動的區域範圍已經不同，不單止在頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)，還擴展至赫爾松(Kherson)、札波羅熱(Zaporizhzhia)等多個地區，這個過程還會擴展下去。他警告西方淌繼續提供遠程武器支援烏克蘭，將使戰事擴大。

基輔市長Vitali Klitschko曾於526日警告，雖然俄方將矛頭指向烏東頓巴斯，但莫斯科的主要目標還是佔領整個烏克蘭。澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)亦於上月15日表示，俄羅斯的侵略領土的野心不單只是在烏克蘭，俄國的野心是「華沙(波蘭首都)綿延至索菲亞(保加利亞首都)」的廣闊地區。

拉夫羅夫：軍事行動過程還會擴展下去。(資料圖片)

拉夫羅夫：軍事行動過程還會擴展下去。(資料圖片)

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