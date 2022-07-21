烏克蘭局勢｜俄外長：目標不限烏東頓巴斯　烏第一夫人籲對抗俄羅斯《飢餓遊戲》(有片)

歐倫娜周三(20日) 在翻譯員協助下，在美國國會對參、眾兩院議員，發表15分鐘的演說，她展示據稱是遇害或受傷孩童的影像，她說：「烏克蘭有多少孩童處境像他那樣？有多少這樣的家庭可能仍受戰爭摧殘？這些是俄羅斯的《飢餓遊戲》」。

歐倫娜承認第一夫人尋求武器支援是不尋常之舉，但此舉至關重要。她重申，烏克蘭需要防空系統，她說「我們希望每一位父親和每一位母親都能告訴他們的孩子『安心睡吧，不會再有空襲，不會再有飛彈攻擊。』這樣的願望太過份了嗎？」她又說：「我請求提供更多武器，這些武器不會用來對他人的土地發動戰爭，而是用來保護人們的家園，並且捍衛人們能在家園活著醒來的權利。答案就在這裡、華盛頓特區……幫助我們停止針對烏克蘭的恐怖手段。」

《飢餓遊戲》為知名系列小說及其改編電影，內容講述人們彼此獵殺。