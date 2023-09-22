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國際
2023-09-22 09:45:57

烏克蘭局勢｜俄大使欲阻澤連斯基發言　安理會主席反諷：先停止戰爭

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俄大使欲阻澤連斯基發言　安理會主席反諷：先停止戰爭

烏克蘭總統澤連斯基20日首次受邀，出席聯合國安理會有關俄羅斯入侵烏克蘭會議，並進行發言，遭到俄羅斯大使反對。這時以幽默聞名的輪值主席國阿爾巴尼亞總理回應稱，只要俄國停戰，澤連斯基就不須發言。

綜合《路透社》、《紐約時報》等報道，在澤連斯基（Volodymyr Zelenskiyy）抵達會議室前，俄羅斯大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）反對讓非安理會理事國的烏克蘭總統澤連斯基在會議上發言，但遭到安理會輪值主席國阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）否決。

諷刺俄國主張侵烏不等於戰爭

拉馬表示，理事會的規則並未禁止非理事國先發言：「我想向我們的俄國同事，和在場所有人保證，這不是阿爾巴尼亞總統的特別行動」，諷刺俄國堅持主張入侵烏克蘭不等於戰爭，而稱為「特別軍事行動」。拉瑪說「只要俄國停止戰爭，澤連斯基就不會發言」，全場頓時鴉雀無聲。

內本齊亞則回嗆會議是一場作秀，並批評拉馬發表了具有政治性的言論，而不是作為維護會議程序的中立者。澤連斯基會後則發文感謝拉馬，稱讚他向全世界示範「如何正確對待俄國和他們的謊言與虛偽」。

籲剝奪俄羅斯在安理會否決權

澤連斯基穿上他的招牌軍服，表示俄國對烏克蘭的無端侵略是犯罪，意圖奪取烏克蘭的領土和資源，呼籲聯合國剝奪俄羅斯在安理會的否決權。澤連斯基表示，應該由聯合國大會進行投票，允許聯合國成員可用三分之二多數票來推翻安理會的否決。

澤連斯基發言結束離開會議室後，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）才抵達會場，避開了2人同場的尷尬場面。拉夫羅夫在發言中為莫斯科身為常任理事國的合法性辯護，並指責基輔和西方國家只有在對自己有利的情況下，才會選擇性地遵循1945年的《聯合國憲章》原則。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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