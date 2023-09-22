烏克蘭局勢｜俄大使欲阻澤連斯基發言　安理會主席反諷：先停止戰爭

烏克蘭總統澤連斯基20日首次受邀，出席聯合國安理會有關俄羅斯入侵烏克蘭會議，並進行發言，遭到俄羅斯大使反對。這時以幽默聞名的輪值主席國阿爾巴尼亞總理回應稱，只要俄國停戰，澤連斯基就不須發言。

綜合《路透社》、《紐約時報》等報道，在澤連斯基（Volodymyr Zelenskiyy）抵達會議室前，俄羅斯大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）反對讓非安理會理事國的烏克蘭總統澤連斯基在會議上發言，但遭到安理會輪值主席國阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）否決。

諷刺俄國主張侵烏不等於戰爭

拉馬表示，理事會的規則並未禁止非理事國先發言：「我想向我們的俄國同事，和在場所有人保證，這不是阿爾巴尼亞總統的特別行動」，諷刺俄國堅持主張入侵烏克蘭不等於戰爭，而稱為「特別軍事行動」。拉瑪說「只要俄國停止戰爭，澤連斯基就不會發言」，全場頓時鴉雀無聲。

內本齊亞則回嗆會議是一場作秀，並批評拉馬發表了具有政治性的言論，而不是作為維護會議程序的中立者。澤連斯基會後則發文感謝拉馬，稱讚他向全世界示範「如何正確對待俄國和他們的謊言與虛偽」。