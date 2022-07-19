烏克蘭局勢｜俄天然氣公司啟動「不可抗力」條款　無法保證對歐供應

俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)7月14日發送予歐洲客戶的信件表示，俄羅斯基於特殊(extraordinary)情況，無法保證對歐洲客戶供應天然氣，並將啟動「不可抗力」條款。意味著俄羅斯天然氣工業公司或毋需為未能按合約條款供氣承擔責任，加劇歐洲國家的憂慮。

《路透社》(Reuters)引述Gazprom於上周四(14日)發送予歐洲客戶的信件報道，俄羅斯基於特殊情況，無法保證對歐洲客戶供應天然氣，並將啟動「不可抗力」條款。報道指出，該信件引發歐洲憂慮，擔心俄羅斯不會重啟正在進行年度維修的北溪一號(Nord Stream 1)輸氣管道。北溪一號現正進行為期10天的年度維修工作，預期本周四 (21日)完成。信件意味莫斯科可能不會在維護期結束後重新啟動管道，以報復這些國家在俄烏戰爭中對俄方的經濟制裁。

「不可抗力」為天災條款

報道提到，「不可抗力」被稱為「天災」條款，是商業合約中的標準條款，定義了解除一方法律義務的極端情況，聲明不代表Gazprom會停止交貨，而是意味著如果未能履行條款，不應該由它承擔責任。

報道引述荷蘭銀行高級能源經濟學家Hans van Cleef指，Gazprom的舉動似乎是暗示北溪一號在維修完後將不會重投服務，代表俄羅斯和歐洲之間的緊張關係可能會進一步升級。Gazprom暫時未有回應《路透社》查詢。