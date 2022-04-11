烏克蘭局勢｜俄女教師課堂發表反戰言論斥政府極權統治 遭學生錄音告發面臨監禁

俄羅斯西部一名教師本月7日接受西方媒體自由電台(Radio Liberty)訪問時表示，她在課堂發表反對烏克蘭戰爭的言論，結果被學生偷錄並告發，上月底開始接受刑事調查。

55歲的Irina Gen是俄羅斯一間精英運動員學校的英語和德語教師，校內許多學生具有國外重要錦標賽的參賽資格。

根據一段上月31日在社交媒體Telegram發布的錄音檔，一名學生詢問Gen，為何即將舉辦的歐洲盃錦標賽禁止俄羅斯參賽。Gen答道：「除非俄羅斯以文明的方式行事，否則禁賽情況會一直持續下去。」

她又說：「他們(俄軍)開始轟炸烏克蘭西部……他們想攻入基輔、推翻澤連斯基政府。但那是一個主權國家，有一個主權獨立的政府。」

「各種異議都被視為思想犯罪」

此時，一名女學生表示：「我們不知道所有細節。」Gen隨後說：「正是如此！你們甚麼都不知道。你們完全不知道任何事。我們這裡實行極權統治，各種異議都會被視為思想犯罪，全部都會被送去監禁15年。」

Gen告訴自由電台，這段對話在上月18日錄下，她相信是學生的家長「說服孩子錄音，然後可以把錄音檔交給當局」。俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service)一名官員上月23日來到學校，對她說她在課堂上告訴學生俄羅斯攻擊烏克蘭的平民設施，包括轟炸烏國東南部港市馬里烏波爾，發表這些言論是犯下「重大錯誤」。莫斯科否認轟炸該城市。

最高判囚10年

Gen告訴自由電台：「我從來沒想過，有人會為這樣的事，去告發他們的教師或任何人。」她本月1日已辭去教職，正因散播被指破壞俄軍聲譽的假消息、涉嫌違反言論審查新法，而遭刑事調查。一旦罪成，最高判囚10年徒刑及罰款500萬盧布(約48萬港元)。

Gen希望只被判罰款，不會被當作殺雞儆猴的例子，「一定會有一場酷刑般的審判等著我，接著會有判決，這將決定我該如何重新建立自己的生活」。俄羅斯獨立媒體OVD-info表示，Gen目前遭到軟禁。