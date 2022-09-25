烏克蘭局勢｜俄亂徵兵官媒都睇唔過眼 強迫入伍士氣低落 傳士兵醉酒倒地(有片多圖)

俄羅斯為加強對烏克蘭攻勢而大規模徵兵，已觸發逃亡潮，邊境官員周六(24日)承認，莫斯科日前頒布軍事動員令後，有大量車潮試圖越境前往格魯吉亞，傳媒報道，俄邊境前往格魯吉亞及哈薩克的車龍長達15公里。另外，官員亂發徵召文件也罕見引起親俄媒體的不滿。

與格魯吉亞接壤地區的俄國地方官員表示，「私人車輛嚴重堵塞道路……約有2,300輛」，等著通過邊境檢查。當局呼籲民眾不要往格魯吉亞方向前行，官員稱，邊境檢查站車輛前進有困難，已部署額外人力支援。

總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，命令一出，引發國內新一波逃亡潮。Google Trends數據顯示，動員令頒布當天的早上，關鍵字「離開俄羅斯」的搜尋次數比平常多出100倍。路透社報道，21日以來，俄羅人逃往蒙古、哈薩克、芬蘭或格魯吉亞，不惜排隊幾小時等候。

除了軍事動員令，普京周六簽署法令，規定軍人若擅離職守、「在未經批准情況下」投降、拒絕作戰或違抗命令，最高可囚10年。