烏克蘭局勢｜俄富豪阿巴莫域治及2烏代表據報疑遭落毒

根據《衛報》報道，這是阿巴莫域治在開戰後第一次到訪基輔，他在出現疑似中毒症狀後失明數小時，並出現進食困難。他與烏國和談代表、克里米亞韃靼議員Rustem Umerov在土耳其的一間診所一起接受治療，兩人的情況都有所改善，生命並未受到威脅。阿巴莫域治後來回到基輔參與另一輪談判。

美國《華爾街日報》引述知情人士指，阿巴莫域治本月3日與烏克蘭談判代表在烏克蘭首都基輔會面後，他與另外2人出現懷疑被人下毒的症狀，包括眼睛紅腫、流眼水、面部及手部脫皮等，其中阿巴莫域治一度失去視力數小時，他們現時情況好轉，沒有生命危險。

報道指，這3人在症狀出現前只吃了巧克力、喝水，第4名在場者與他們有同樣飲食，但並未出現症狀。根據2名化武專家及1名醫師，這3人的症狀與卟啉、有機磷酸鹽或橋環化合物變體最為一致。 由於這些人周圍沒有專家、專業實驗室，無法作出最後判斷是甚麼毒物。