烏克蘭局勢｜俄富豪阿巴莫域治及2烏代表據報疑遭落毒

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第34日，俄烏雙方預計今日在土耳其舉行。美國《華爾街日報》(WSJ)和英國《衛報》(The Guardian)周一(28日)引述消息人士報道，俄羅斯億萬富豪阿巴莫域治(Roman Abramovich)本月初在烏克蘭與兩名烏克蘭談判代表，懷疑遭人落毒。
根據《衛報》報道，這是阿巴莫域治在開戰後第一次到訪基輔，他在出現疑似中毒症狀後失明數小時，並出現進食困難。他與烏國和談代表、克里米亞韃靼議員Rustem Umerov在土耳其的一間診所一起接受治療，兩人的情況都有所改善，生命並未受到威脅。阿巴莫域治後來回到基輔參與另一輪談判。
美國《華爾街日報》引述知情人士指，阿巴莫域治本月3日與烏克蘭談判代表在烏克蘭首都基輔會面後，他與另外2人出現懷疑被人下毒的症狀，包括眼睛紅腫、流眼水、面部及手部脫皮等，其中阿巴莫域治一度失去視力數小時，他們現時情況好轉，沒有生命危險。
報道指，這3人在症狀出現前只吃了巧克力、喝水，第4名在場者與他們有同樣飲食，但並未出現症狀。根據2名化武專家及1名醫師，這3人的症狀與卟啉、有機磷酸鹽或橋環化合物變體最為一致。 由於這些人周圍沒有專家、專業實驗室，無法作出最後判斷是甚麼毒物。
幕後黑手疑為莫斯科強硬派 旨在破壞談判
報道引述消息人士指，指控幕後黑手疑似是莫斯科強硬派，想要破壞談判。一名與阿巴莫域治關係密切的人士表示，目前尚不清楚是誰下令對這些人下毒。報道則引述美國官員指，有情報顯示是環境因素導致不適。
烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)未有證實有關消息，但指任何與俄羅斯進行談判的成員，都不應進食或飲用任何東西。
阿巴莫域治被指與俄羅斯總統普京關係密切，他在俄軍侵烏後被英國及歐盟凍結資產，隨即主動協助俄烏斡旋。