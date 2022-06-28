烏克蘭局勢｜俄導彈擊中購物中心釀至少15死逾50傷　正加強攻擊利西昌斯克 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。烏克蘭中部城市克列緬丘格(Kremenchuk)一個商場遭俄軍導彈擊中，死亡人數增至最少15人，逾50人受傷。地方官員表示，死亡人數可能會再增加。另外，俄軍在奪取烏克蘭東部盧甘斯克州內的北頓涅茨克市(Severodonetsk)後，加強攻擊的只有一河之隔的利西昌斯克市(Lysychansk)。

網上影片顯示，被擊中的商場陷入火海，冒出大量濃煙，在商場內的民眾慌忙逃生。當地地方官員批評，這次是俄軍針對平民的恐怖主義行為，消防繼續在瓦礫堆中搜救，不排除死傷人數會再上升。烏克蘭駐聯合國代表已要求聯合國安理會召開緊急會議，討論今次事件。

烏克蘭總統澤連斯基指，當時商場內有過千平民，死傷人數難以想像，他譴責俄軍蓄意襲擊毫無威脅及無戰略價值的平民設施，破壞烏克蘭民眾，嘗試恢復正常生活的努力，形容是歐洲史上最厚顏無恥的恐怖行為。

正在德國召開峰會的七國集團(G7)發聲明譴責俄軍無差別襲擊平民，犯下戰爭罪行，強調會追究俄羅斯總統普京的責任。